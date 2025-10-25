search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:51
ΚΟΣΜΟΣ

25.10.2025 20:48

Κύκλωμα με στημένα παιχνίδια στο NBA: Ισχυρές οικογένειες της Μαφία πίσω από την υπόθεση

25.10.2025 20:48
nba 6654- new

Αναταράξεις στο οικοδόμημα του αμερικανικού μπάσκετ συνεχίζει να προκαλεί το σκάνδαλο μεγατόνων για το μαφιόζικο κύκλωμα με τα στημένα παιχνίδια πόκερ και τα στοιχήματα σε αγώνες του NBA, με τη συμμετοχή ηχηρών ονομάτων, επαγγελματιών, αθλητών.

Η Αμερική έμεινε άναυδη από τη σύλληψη του μέλους του Hall of Fame του NBA Τσόνσι Μπίλαπς, του παίκτη των Miami Heats, Τέρι Ροζίερ και του πρώην παίκτη των Cleveland Cavaliers, Ντέιμον Τζόουνς μαζί με κατηγορούμενους μαφιόζους. Έντονες ήταν και οι αντιδράσεις συναδέλφων τους, όπως ο Σακίλ Ο’Νιλ. «Απλά ντρέπομαι που έβαλαν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους και το ΝΒΑ σε αυτή τη θέση» ανέφερε.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις μεθόδους που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, πίσω από το οποίο βρίσκονται πέντε ισχυρές οικογένειες της Κόζα Νόστρα στη Νέα Υόρκη, για να στήνει παιχνίδια πόκερ και να εξαπατά τα θύματα που στοιχημάτιζαν μεγάλα ποσά χάνοντας εκατομμύρια δολάρια.

Οι εισαγγελείς λένε ότι έστηναν τα παιχνίδια χρησιμοποιώντας συσκευές υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων μηχανών ανακατέματος της τράπουλας, ειδικών φακών επαφής και ενός τραπεζιού με ακτίνες Χ που μπορούσε να βλέπει τα χαρτιά, ακόμα και όταν ήταν ανάποδα.

Η δεύτερη πτυχή του σκανδάλου αφορά παίκτες που φέρονται να επηρέαζαν σκόπιμα την απόδοσή τους για να επωφεληθούν στοιχηματικά, με κεντρικό πρόσωπο τον Τέρι Ροζίερ.

Η μαφία φέρεται να έχει εμπλακεί στα τυχερά παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες.

