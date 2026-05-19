Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτούν οι αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ για την αποχώρηση συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο, αλλά και η αναδιάταξη ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, με τον Αντώνη Σαμαρά να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει «κυβερνητική υποκρισία».

Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική φόρτιση λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς έρχεται ενώ η Άγκυρα επαναφέρει επιθετική ρητορική περί casus belli και συνεχίζει να ενισχύει τη στρατιωτική και γεωπολιτική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από το Διδυμότειχο και την Κάρπαθο, με κυβερνητικές πηγές να αποδίδουν την κίνηση σε «αλλαγή των γεωπολιτικών συνθηκών» και σε νέα επιχειρησιακή αξιολόγηση των αναγκών αεράμυνας.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση βλέπει διαφορετικά την εικόνα, θεωρώντας ότι αποδυναμώνονται κρίσιμες περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος σε μια περίοδο αυξημένης τουρκικής κινητικότητας.

Η αιχμηρή παρέμβαση Σαμαρά

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δημόσια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επέλεξε την 19η Μαΐου — ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων — για να ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μείζονα ερωτήματα» σχετικά με την «απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο».

Στη δήλωσή του συνέδεσε ευθέως τις αποφάσεις αυτές με την τουρκική αναθεωρητική πολιτική, τονίζοντας ότι:

«Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών».

Μάλιστα, ο κ. Σαμαράς κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει «άμεσα έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε. για τις απίστευτες τουρκικές απειλές», ενώ έκλεισε τη δήλωσή του με τη φράση: «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους».

Η παρέμβαση έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται για ακόμη μία φορά σε ζητήματα εθνικής στρατηγικής, εκπέμποντας σαφές μήνυμα δυσφορίας προς το Μέγαρο Μαξίμου για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τα περί «υποχώρησης» έναντι της Τουρκίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «αλα κάρτ ανάγνωση» των εξελίξεων και επιτέθηκε σε «δήθεν ειδικούς» που — όπως είπε — καλλιεργούν κλίμα ανησυχίας.

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν ύστερα από εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και επιχειρησιακή αξιολόγηση.

Όπως είπε: «Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν».

Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει τις κινήσεις ως στοιχείο ευελιξίας και αναπροσαρμογής του αμυντικού σχεδιασμού και όχι ως αποδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος.

Η αιχμή του ΠΑΣΟΚ

Στο θέμα παρενέβη και το ΠΑΣΟΚ, με τον Μιχάλη Κατρίνη να κατηγορεί την κυβέρνηση για αντιφατική στάση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «κυβερνητική υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι όταν τοποθετήθηκαν οι Patriot στην Κάρπαθο και τη Λήμνο, η κυβέρνηση πανηγύριζε πολιτικά για την κίνηση.

Υπενθύμισε μάλιστα τη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι: «Δεν θα ζητήσουμε την άδεια της Τουρκίας για το πού θα βάλουμε τους Patriot».

Κατά τον κ. Κατρίνη, τώρα η ίδια κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει την απόσυρσή τους ως «τεχνική απόφαση των επιτελείων», αποφεύγοντας την πολιτική συζήτηση για το μήνυμα που εκπέμπεται στην περιοχή.

Τι αλλάζει επιχειρησιακά

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει πλέον ζεύγος μαχητικών Mirage 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για προστασία από πιθανή βαλλιστική απειλή στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, στο αεροδρόμιο της Καρπάθου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ώστε να μπορεί να υποστηρίζει μακρόχρονη στάθμευση μαχητικών αεροσκαφών.

Την ίδια ώρα, αποχωρούν και τα τέσσερα F-16 που είχαν μετασταθμεύσει στην Πάφο κατά την έναρξη της κρίσης στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η παρουσία τους θα αντικατασταθεί από περιοδικές αποστολές ζευγών μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος M113 στον Λίβανο, όπου ήδη έχουν αναπτυχθεί 11 αντίστοιχα οχήματα από ελληνικά αποθέματα, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις μετακινήσεις

Πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, η συζήτηση αποκτά πλέον και καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά.

Η αντιπολίτευση επιχειρεί να εμφανίσει την κυβέρνηση ως πιο επιφυλακτική απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να αποσυνδέσει τις επιχειρησιακές μετακινήσεις από οποιαδήποτε πολιτική ανάγνωση περί «υποχώρησης».

Το γεγονός ότι οι αποφάσεις αφορούν ταυτόχρονα Έβρο, Κάρπαθο, Λήμνο και Κύπρο — δηλαδή περιοχές με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος — ενισχύει ακόμη περισσότερο την πολιτική ένταση και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη συνολική στρατηγική της Αθήνας απέναντι στην Άγκυρα.

