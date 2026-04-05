search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:58
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.04.2026 10:44

Ο Νεϊμάρ σχολιαστής του Μουντιάλ 2026

Μόνο ο Κάρλο Αντσελότι γνωρίζει εάν θα συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι, στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ο άσος της Σάντος δεν κλήθηκε από τον Ιταλό προπονητή για το τελευταίο προπονητικό καμπ της «σελεσάο» και δεν φαίνεται να βρίσκεται στον άμεσο σχεδιασμό του Αντσελότι, για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Και μεταξύ σοβαρού και αστείου, σχετικά με την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πιθανώς ο Νεϊμάρ να έχει ένα «σχέδιο Β» για να είναι «παρών» στην μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Κρακ Νέτο, ένας Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής, ο Νεϊμάρ ενδέχεται να ενταχθεί στην ομάδα του «Cazé TV», προκειμένου να καλύψει την διοργάνωση δωρεάν στο YouTube.

«Εάν δεν κληθεί, ο Νεϊμάρ θα πάει στο Cazé TV για να σχολιάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Κρακ Νέτο, διαβεβαιώνοντας ότι ο διάσημος επιθετικός, θα είναι παρών «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», είτε στο γήπεδο, είτε πίσω από ένα μικρόφωνο.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3