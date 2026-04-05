Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Ο Κοϊτά βάζει την Ένωση σε ρόλο… τιμονιέρη για τον τίτλο

Το γκολ του Κοϊτά στο 5′ ήταν αρκετό για την ΑΕΚ να της δώσει τη νίκη επί του Ολυμπιακού με 0-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και να την στείλει στο +5 από τον δεύτερο, από την πρεμιέρα των play off της Super League!

Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Γιατζίτζι ισοφάρισε σε 1-1, με την φάση να ελέγχεται από το VAR για παθητικό οφσάιντ του Πιρόλα που είναι μπροστά στον Στρακόσια και το γκολ να ακυρώνεται, για να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό η Ένωση!

Ιδανικότερη εκκίνηση δεν θα μπορούσαν να φανταστούν οι «κιτρινόμαυροι». Ο Ρομπέρτο Περέιρα πήρε στη μεσαία γραμμή την κόντρα από τον Παναγιώτη Ρέτσο, διέσχισε το μισό γήπεδο, έκανε το γύρισμα με τον Ντάνι Γκαρθία να κόβει, αλλά την μπάλα να στρώνεται στον Κοϊτά που με δεξί σουτ «έγραψε» το 0-1, μόλις στο 5ο λεπτό. Οι «ερυθρόλευκοι» άργησαν πολύ να μπουν στο παιχνίδι.

Η πρώτη καλή στιγμή τους ήρθε στο 21’, με τον Μεχντί Ταρέμι να βρίσκει με το κεφάλι τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αλλά το πλασέ του Μαροκινού από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Θωμά Στρακόσια. Μια ωραία ενέργεια – ως αριστερός εξτρέμ – του Λορέντσο Πιρόλα που κατέληξε σε άστοχη προβολή του Ζέλσον Μαρτίνς (44’), ήταν ό,τι πιο αξιόλογο ως το τέλος του πρώτου μέρους που ολοκληρώθηκε με αποδοκιμασίες από τους φίλους του Ολυμπιακού.

Βλέποντας πως κυλάει ο χρόνος και δεν αλλάζει κάτι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άλλαξε πρόσωπα και σχήματα λίγο πριν τη συμπλήρωση 60 λεπτών. Ακολούθησαν αυτές του Μάρκο Νίκολιτς με τον ρυθμό του αγώνα να πηγαίνει κατά πώς ήθελε η Ένωση. Η οποία αρκέστηκε στο να αμύνεται στο δικό της τρίτο, κλείνοντας τους διαδρόμους προς την εστία του Στρακόσια. Πιο αξιόλογη φάση, μάλιστα, ήταν αυτή στο 85’, για την ΑΕΚ, με τον Ρέτσο να διώχνει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κωνσταντή Τζολάκη μετά το ωραίο γύρισμα του Ζίνι.

Για να φτάσουμε στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν από γέμισμα του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, η μπάλα έφτασε στον Γιαζίτζι με τον Τούρκο να στοπάρει και με δυνατό σουτ να σκοράρει. Από το VAR (Πάτρικ Φραντς Χάνσμπλαουερ, Φλόριαν Μπάντστουμπνερ) ενημέρωσαν τον Γενς Τόμπαις Στίλερ πως ο Πιρόλα ήταν εκτεθειμένος και μπροστά στον Στρακόσια, με τον Γερμανό διαιτητή να ακυρώνει το γκολ και το παιχνίδι να λήγει 0-1.

Η Ένωση, έστω και με θρίλερ στο φινάλε, κατάφερε να κερδίσει – για το πρωτάθλημα – μετά από δύο χρόνια τον Ολυμπιακό και να αποκτά σημαντικό προβάδισμα τίτλου έναντι των «ερυθρολεύκων» (58) και του ΠΑΟΚ (58) . Στους 63 βαθμούς η Ένωση που τη 2η αγωνιστική υποδέχεται τους «ασπρόμαυρους» στη Νέα Φιλαδέλφεια (Κυριακή 19/4, 18:00) ενώ ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (50) (19/4, 21:00)

Διαιτητής: Γενς Τομπάιας Στίλερ (Γερμανίας)

Κίτρινες: Γκαρθία – Περέιρα, Πενράις.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ονιεμαέτσι, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία (58’ Μουζακίτης), Έσε (83’ Ντιόγκο), Μαρτίνς (71’ Γιαζίτζι), Ποντένσε (58’ Τσικίνιο), Ταρέμι (71’ Κλέιτον), Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρότα, Πενράις, Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα (64’ Μάνταλος), Γιόβιτς (64’ Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (81’ Ζοάο Μάριο), Βάργκα (81’ Ζίνι).

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Χαμένοι και οι δύο σε ματς με λίγες φάσεις



Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λευτέρης Πετρούνιας – Χρυσό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων



Τσιτσιπάς: «Προτιμώ μη τενίστρια σύντροφο» – Η ειρωνική αντίδραση της πρώην του Πάολα Μπαντόσα (Video)