Λιθουανία: Διαιτητής αντί νομίσματος έδωσε… κόκκινα αυγά στους παίκτες να τσουγκρίσουν για τη σέντρα (video)

Μία… διαφορετική ιδέα, στο πνεύμα των ημερών, είχε ένας διαιτητής για να προκύψει η ομάδα που θα έκανε τη σέντρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα της Λιθουανίας.

Αντί για το καθιερωμένο στρίψιμο του νομίσματος, εμφανίστηκε στη σέντρα με ένα ψάθινο καλαθάκι το οποίο είχε μέσα μερικά κόκκινα αυγά.

Οι δύο αρχηγοί επέλεξαν στη τύχη και τσούγκρισαν, για να βγει ο… νικητής που θα επέλεγε σέντρα ή πλευρά γηπέδου.

Δείτε το βίντεο:

During easter in Lithuanian top football league you dont throw coin….you do traditional easter egg tapping 👍 pic.twitter.com/hvxKBh6Op1 — Rimantas ‡ (@DarRamesnis) April 5, 2026

