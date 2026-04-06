Λευτέρης Πετρούνιας: Πώς αντέδρασαν οι κορούλες του βλέποντάς τον στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάιρο – (Video)

Με αγωνία και συγκίνηση οι κόρες του Λευτέρη Πετρούνια παρακολουθούσαν από την τηλεόραση τον πατέρα τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους και ανέβηκε ξανά στην κορυφή του βάθρου, αφού συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς.
Η σύζυγός του, Βασιλική Μιλλούση, βιντεοσκοπούσε τη σκηνή και ανέβασε το σχετικό υλικό στο Instagram.
Η αγωνία τόσο της ίδιας, όσο και των κοριτσιών, είναι εμφανής, όπως και η χαρά τους όταν ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε την πρώτη θέση, με την Βασιλική Μιλλούση να γράφει: «Γιατί πίσω από κάθε πρωταθλητή είναι μία οικογένεια που τον περιμένει με αγάπη».
