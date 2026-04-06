search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 23:06
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 21:32

Masters Μόντε Κάρλο: Αποκλεισμός από τον 1ο γύρο για τον Τσιτσιπά

Ένα ολικό black out, διάρκειας οκτώ γκέιμ (!), υποχρέωσε τον Στέφανο Τσιτσιπά να αποχαιρετήσει πρόωρα το τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.

Επιβεβαιώνοντας ότι δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Αργεντινό Φρανσίσκο Τσερούντολο με 7-5, 6-4 και ξεκίνησε με το… αριστερό τη σεζόν σε χωματινή επιφάνεια, και μάλιστα σε ένα τουρνουά το οποίο έχει κατακτήσει τρεις φορές στο παρελθόν.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με break του Τσερούντολο, όμως σύντομα ο Τσιτσιπάς αντέδρασε, ισοφάρισε και προηγήθηκε 5-3, «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του. Η συνέχεια, όμως, ήταν εφιαλτική για τον “Στεφ”, ο οποίος όχι απλά δεν κατάφερε να «κλείσει» το σετ, αλλά έχασε συνολικά οκτώ συνεχόμενα γκέιμ, με συνέπεια ο Αργεντινός να πάρει το πρώτο σετ με 7-5 και να προηγηθεί 4-0 στο δεύτερο.

Ο Τσιτσιπάς ξαφνικά «έβγαλε» αντίδραση και με δικό του σερί 4-0 ισοφάρισε σε 4-4, αλλά αμέσως μετά έχασε το σερβίς του! Ο Τσερούντολο προηγήθηκε στη συνέχεια 40-0, ο Έλληνας τενίστας έσωσε τρία ματς-μπολ κι ένα ακόμη στη συνέχεια, αλλά στην πέμπτη ευκαιρία του ο Αργεντινός «τελείωσε» τον αγώνα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3