search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:53
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 13:09

Τρεις ελληνο-ισπανικές μάχες στο μπάσκετ: Ολυμπιακός – Ρεάλ, Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός και Μπανταλόνα – ΑΕΚ

Τριπλή ελληνο-ισπανική μονομαχία σήμερα στο μπάσκετ με τους δύο εκπροσώπους μας στην Euroleague, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να αντιμετωπίζουν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ αντίστοιχα, ενώ στην Βαρκελώνη η ΑΕΚ αντιμετωπίζει για τα προημιτελικά του Champions League την Μπανταλόνα, στοχεύοντας στο 2-0 στη σειρά, που θα την στείλει και στο Final-4 της διοργάνωσης

Ολυμπιακός – Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την 3η του βαθμολογικού πίνακα Ρεάλ Μαδρίτης την Τρίτη (21:15) στο ΣΕΦ, στην «διαβολοβδομάδα» που διανύουμε στην Euroleague. Το συγκρότημα του Γ. Μπαρτζώκα θέλει τη νίκη για να αποκτήσει σαφές προβάδισμα για την είσοδο στην 4αδα της κανονικής διάρκειας που θα του δώσει και πλεονέκτημα στα play off. To αποψινό ματς μαζί με αυτό κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια την Πέμπτη, θα το κρίνει σε μεγάλο βαθμό.

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

Περιοδεία στην Ισπανία κάνει ο Παναθηναϊκός που σήμερα (21:30) αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα και την Πέμπτη την Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» ελπίζουν ακόμη να πλασαριστούν στην πρώτη 6αδα και να αποφύγουν τα play-in ωστόσο, τυπικά δεν έχουν εξασφαλίσει κι εκεί την παρουσία τους, καθώς η 11η Μακάμπι θεωρητικά είναι μέσα στο κόλπο αφού έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Με τρεις αγωνιστικές να μένουν πριν από τη λήξη της κανονικής περιόδου, οι παίκτες του «τριφυλλιού» θέλουν να πάρουν τουλάχιστον μία νίκη για να νιώθουν ασφαλείς και μετά να κυνηγήσουν την 6αδα, κάτι που ωστόσο δεν είναι και τόσο εύκολο αν σκεφτεί κανείς ότι έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με τις δύο ισπανικές ομάδες και φινάλε εντός με την Εφές.

Μπανταλόνα – ΑΕΚ

Στο Champions League η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στη σειρά με τους Καταλανούς στα Άνω Λιόσια και θέλει απόψε (20:30) να τελειώσει τη δουλειά και να προκριθεί στο Final-4 που θα γίνει στην έδρα της Μπανταλόνα.

Αν οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα ηττηθούν, η σειρά θα επιστρέψει στην Αθήνα για τον 3ο αγώνα την Τετάρτη του Πάσχα (15/4, 19:30).

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

