Σε τεχνητό κώμα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου – Πάει Βουκουρέστι ο Ραζβάν αμέσως μετά το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Πολύ δύσκολες ώρες για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου ο οποίος σύμφωνα με τα γαλλικά και ρουμανικά ΜΜΕ, βρίσκεται σε τεχνητό κώμα.

Η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί περισσότερο και οι γιατροί τον έβαλαν σε τεχνητό κώμα. Σύμφωνα με τα ελληνικά αθλητικά ΜΜΕ και πληροφορίες από τη Ρουμανία, ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, αμέσως μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό θα αναχωρήσει με ιδιωτική πτήση για το Βουκουρέστι προκειμένου να είναι στο πλευρό του πατέρα του.

Ο 80χρονος τεχνικός πριν μια εβδομάδα είχε λιποθυμικό επεισόδιο και την Παρασκευή υπέστη έμφραγμα. Παρουσίασε έντονες αρρυθμίες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν φαρμακευτικά και γι’ αυτό αποφασίστηκε να μπει σε τεχνητό κώμα.

Την Τρίτη έκανε επέμβαση τοποθέτησης απινιδωτή, ενώ μετά το έμφραγμα που έπαθε την Παρασκευή τού έγιναν τρεις ανανήψεις για να σωθεί και του τοποθετήθηκαν πέντε στεντ.

