search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 12:49
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 10:54

Τα VPN… «σώζουν» τους νεαρούς Αυστραλούς από το να χάσουν το… πορνό τους

09.03.2026 10:54
hackers-usa.jpg

Οι Αυστραλοί κατεβάζουν μαζικά VPN, καθώς νέοι αυστηροί ηλικιακοί περιορισμοί στο διαδίκτυο αρχίζουν να εφαρμόζονται στη χώρα. Και όπως συμβαίνει συχνά όταν το ίντερνετ βάζει «έλεγχο ταυτότητας», αρκετοί χρήστες ψάχνουν ήδη τρόπους να τον παρακάμψουν.

Ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς πορνογραφικού υλικού παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι μπλοκάρει την πρόσβαση σε χρήστες από την Αυστραλία, λόγω της εφαρμογής των νέων κανόνων που απαιτούν αυστηρή επαλήθευση ηλικίας.

Τα VPN επιτρέπουν τη δημιουργία μιας ασφαλούς και κρυπτογραφημένης σύνδεσης στο ίντερνετ και μπορούν να κάνουν τον χρήστη να εμφανίζεται ότι βρίσκεται σε άλλη χώρα. Με απλά λόγια, το ψηφιακό «παραθυράκι» που πολλοί φαίνεται πως επέλεξαν σήμερα.

Αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία ανηλίκων

Η Αυστραλία το τελευταίο διάστημα ενισχύει σημαντικά τη νομοθεσία για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που επέβαλε εθνική απαγόρευση στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους, ένα μέτρο που προκάλεσε έντονες συζητήσεις διεθνώς.

Παράλληλα, ένας διαφορετικός νόμος υποχρεώνει υπηρεσίες chatbot που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη να κρατούν μακριά από ανηλίκους συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στη λίστα περιλαμβάνονται πορνογραφία, ακραία βία, υλικό αυτοτραυματισμού αλλά και περιεχόμενο που σχετίζεται με διατροφικές διαταραχές.

Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τα 34,5 εκατομμύρια δολάρια.

Έλεγχος ηλικίας σε sites και εφαρμογές

Η Αυστραλία ακολουθεί το παράδειγμα χωρών όπως η Βρετανία και η Γαλλία, αλλά και δεκάδων πολιτειών των ΗΠΑ, ζητώντας από ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο να επιβεβαιώνουν ότι οι χρήστες είναι άνω των 18 ετών.

Την ίδια στιγμή, τα app stores θα πρέπει επίσης να πραγματοποιούν έλεγχο ηλικίας πριν επιτρέψουν σε έναν χρήστη να κατεβάσει εφαρμογές με σήμανση 18+.

«Οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και εκτός διαδικτύου»

Σύμφωνα με την Επίτροπο eSafety της χώρας, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, τα μέτρα έχουν έναν απλό στόχο: να προσφέρουν στα παιδιά την ίδια προστασία στο διαδίκτυο με αυτή που ισχύει και στην καθημερινή ζωή.

«Ένα παιδί δεν μπορεί να μπει σε ένα μπαρ και να παραγγείλει ποτό, να μπει σε ένα στριπτιτζάδικο, να επισκεφθεί ένα κατάστημα με ερωτικά βοηθήματα ή να παίξει μπλακ τζακ σε καζίνο», δήλωσε στο δίκτυο ABC.

Όπως εξήγησε, οι ίδιοι κανόνες μεταφέρονται πλέον και στο ψηφιακό περιβάλλον.

Το αν τα μέτρα θα περιορίσουν πραγματικά την πρόσβαση των ανηλίκων ή αν απλώς θα κάνουν τα VPN ακόμη πιο δημοφιλή… είναι κάτι που θα φανεί πολύ σύντομα.

Διαβάστε επίσης:

Οι Έλληνες απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανάμεσα στην αισιοδοξία και την καχυποψία

PromptSpy: Το κακόβουλο λογισμικό που «χειραγωγεί» τα κινητά Android μέσω… Gemini AI

Το σκάκι που σου κάνει… ηλεκτροσόκ αν κάνεις λάθος (vid)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
von-der-leien
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές φον ντερ Λάιεν ότι η ομοφωνία για τις αποφάσεις της ΕΕ ίσως είναι «ξεπερασμένη»

cyprus_middle_east_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαβεβαιώνει Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν: Δεν ήσασταν στόχοι των πυραύλων μας

halfnote_adv
ADVERTORIAL

Τζαζ συναντήσεις με διεθνείς καλλιτέχνες στο Half Note Jazz Club

theodorakis new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη: Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου, είμαι ολομόναχος

kran-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Στο εδώλιο δήμαρχος και στελέχη της κοινότητας για την φονική πυρκαγιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 12:48
von-der-leien
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές φον ντερ Λάιεν ότι η ομοφωνία για τις αποφάσεις της ΕΕ ίσως είναι «ξεπερασμένη»

cyprus_middle_east_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαβεβαιώνει Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν: Δεν ήσασταν στόχοι των πυραύλων μας

halfnote_adv
ADVERTORIAL

Τζαζ συναντήσεις με διεθνείς καλλιτέχνες στο Half Note Jazz Club

1 / 3