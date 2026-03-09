Οι Αυστραλοί κατεβάζουν μαζικά VPN, καθώς νέοι αυστηροί ηλικιακοί περιορισμοί στο διαδίκτυο αρχίζουν να εφαρμόζονται στη χώρα. Και όπως συμβαίνει συχνά όταν το ίντερνετ βάζει «έλεγχο ταυτότητας», αρκετοί χρήστες ψάχνουν ήδη τρόπους να τον παρακάμψουν.

Ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς πορνογραφικού υλικού παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι μπλοκάρει την πρόσβαση σε χρήστες από την Αυστραλία, λόγω της εφαρμογής των νέων κανόνων που απαιτούν αυστηρή επαλήθευση ηλικίας.

Τα VPN επιτρέπουν τη δημιουργία μιας ασφαλούς και κρυπτογραφημένης σύνδεσης στο ίντερνετ και μπορούν να κάνουν τον χρήστη να εμφανίζεται ότι βρίσκεται σε άλλη χώρα. Με απλά λόγια, το ψηφιακό «παραθυράκι» που πολλοί φαίνεται πως επέλεξαν σήμερα.

Αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία ανηλίκων

Η Αυστραλία το τελευταίο διάστημα ενισχύει σημαντικά τη νομοθεσία για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που επέβαλε εθνική απαγόρευση στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους, ένα μέτρο που προκάλεσε έντονες συζητήσεις διεθνώς.

Παράλληλα, ένας διαφορετικός νόμος υποχρεώνει υπηρεσίες chatbot που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη να κρατούν μακριά από ανηλίκους συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στη λίστα περιλαμβάνονται πορνογραφία, ακραία βία, υλικό αυτοτραυματισμού αλλά και περιεχόμενο που σχετίζεται με διατροφικές διαταραχές.

Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τα 34,5 εκατομμύρια δολάρια.

Έλεγχος ηλικίας σε sites και εφαρμογές

Η Αυστραλία ακολουθεί το παράδειγμα χωρών όπως η Βρετανία και η Γαλλία, αλλά και δεκάδων πολιτειών των ΗΠΑ, ζητώντας από ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο να επιβεβαιώνουν ότι οι χρήστες είναι άνω των 18 ετών.

Την ίδια στιγμή, τα app stores θα πρέπει επίσης να πραγματοποιούν έλεγχο ηλικίας πριν επιτρέψουν σε έναν χρήστη να κατεβάσει εφαρμογές με σήμανση 18+.

«Οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και εκτός διαδικτύου»

Σύμφωνα με την Επίτροπο eSafety της χώρας, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, τα μέτρα έχουν έναν απλό στόχο: να προσφέρουν στα παιδιά την ίδια προστασία στο διαδίκτυο με αυτή που ισχύει και στην καθημερινή ζωή.

«Ένα παιδί δεν μπορεί να μπει σε ένα μπαρ και να παραγγείλει ποτό, να μπει σε ένα στριπτιτζάδικο, να επισκεφθεί ένα κατάστημα με ερωτικά βοηθήματα ή να παίξει μπλακ τζακ σε καζίνο», δήλωσε στο δίκτυο ABC.

Όπως εξήγησε, οι ίδιοι κανόνες μεταφέρονται πλέον και στο ψηφιακό περιβάλλον.

Το αν τα μέτρα θα περιορίσουν πραγματικά την πρόσβαση των ανηλίκων ή αν απλώς θα κάνουν τα VPN ακόμη πιο δημοφιλή… είναι κάτι που θα φανεί πολύ σύντομα.

