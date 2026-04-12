Η Ανάσταση Δένδια στην Αλεξανδρούπολη (photos)

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε χθες το βράδυ Ανάσταση στην Αλεξανδρούπολη.

Ο κ. Δένδιας είναι επίτιμος δημότης Αλεξανδρούπολης.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει: «Ανάσταση με τους ακρίτες μας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη. Χριστός Ανέστη».

