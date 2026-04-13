Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι ανίκητο

Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία σχολίασε ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στο Χ, δίνοντας, παράλληλα, συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ για τη σαρωτική του νίκη.

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού.

Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν επιβεβαιώνει ότι κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου και στηρίζεται σε πρακτικές διαφθοράς δεν είναι αήττητο.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη είναι να δίνουν πειστικές πολιτικές απαντήσεις και να εκφράζουν ουσιαστικά τα κοινωνικά αιτήματα των πολιτών.

Συγχαρητήρια στον @magyarpeterMP για τη νίκη του.», έγραψε στη σχετική ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι χρέος των… April 12, 2026

