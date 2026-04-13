ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 00:43
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.04.2026 00:36

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι ανίκητο

13.04.2026 00:36
Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία σχολίασε ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στο Χ, δίνοντας, παράλληλα, συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ για τη σαρωτική του νίκη.

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού.

Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν επιβεβαιώνει ότι κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου και στηρίζεται σε πρακτικές διαφθοράς δεν είναι αήττητο.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη είναι να δίνουν πειστικές πολιτικές απαντήσεις και να εκφράζουν ουσιαστικά τα κοινωνικά αιτήματα των πολιτών.

Συγχαρητήρια στον @magyarpeterMP για τη νίκη του.», έγραψε στη σχετική ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι ανίκητο

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 00:42
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι ανίκητο

ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: «Ξεπεράσαμε μια τυραννία», λέει ο Μαγιάρ μετά τη σαρωτική νίκη στις εκλογές – Ανατροπή της κυριαρχίας Όρμπαν μετά από 16 χρόνια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη, συγχαρητήρια στον Μαγιάρ

