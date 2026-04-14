ΥΠΕΞ για μειονότητα στη Θράκη: «Τα μέλη της απολαμβάνουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας»

Απάντηση σε τουρκική ανάρτηση σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, την οποία αποκαλούσε και πάλι «τουρκική», έδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής», και τονίζει ότι «η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας».

Καταλήγει δε αναφέροντας ότι «επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».

Η απάντηση ήλθε μετά από ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ, με την οποία εξέφραζε ευχές για την 99η επέτειο της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, γράφοντας: «Χρόνια πολλά στην Τουρκική Ένωση Ξάνθης για την 99η επέτειο! Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ένωση, την παλαιότερη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, στον δίκαιο αγώνα της να χρησιμοποιήσει το δικό της όνομα και στις αποφασιστικές της προσπάθειες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

İskeçe Türk Birliği’nin 99. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun!



Batı Trakya Türk Azınlığının en köklü sivil toplum kuruluşu olan Birliğin, kendi ismini kullanma yönündeki haklı mücadelesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda azimle sürdürdüğü girişimlerini… pic.twitter.com/T2SkbvN0U0 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 14, 2026

Σημειώνεται ότι η επίμαχη ανάρτηση έρχεται μια μέρα μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, ο οποίος επέκρινε τη συμμαχία της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ, λέγοντας ότι «η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” και Ισραήλ δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο».

Η Αθήνα είχε απαντήσει σε αυστηρό τόνο, λέγοντας ότι «η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

