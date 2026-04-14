Κασσελάκης για Λαζαρίδη και το πτυχίο του… 1992: «Πώς γίνεται να σπούδασε 4 χρόνια ενώ το εργαστήρι ιδρύθηκε το 1991;»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης στην εκπομπή του Open παρουσίασε και την βεβαίωση σπουδών που πήρε από το Southern East Europe.
Μια βεβαίωση την οποία πήρε -όπως είπε- το 1992 μετά από σπουδές τεσσάρων ετών.
Ο Στέφανος Κασσελάκης ωστόσο εκθέτει τον υφυπουργό καθώς ανάρτησε ντοκουμέντο που δείχνει ότι το εργαστήρι του εν λόγω κολεγίου στην Ευρώπη, ιδρύθηκε το… 1991.
«Εντάξει δεν ξέρω πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει. Μας λέει ότι σπούδασε 4 χρόνια, αποφοιτώντας το 1992. Ελα μου που το εργαστήρι ιδρύθηκε στο Delaware το 1991! Δείτε από τα επίσημα αρχεία της Πολιτείας. Πόσα ψέματα πλέον! Πού σπούδαζε μέχρι το 1991;» ρωτάει ο Στ. Κασσελάκης.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
