search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 06:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

20.04.2026 06:00

Καιρός δύο ταχυτήτων: Από το ανοιξιάτικο φως στο φθινοπωρινό «γκρίζο»

kairos_anixi

Η άνοιξη συνεχίζει το κυνηγητό της με τον ήλιο, παρουσιάζοντας σήμερα ένα διπρόσωπο πρόσωπο: από τη μία η ηλιοφάνεια στα νότια και ανατολικά, και από την άλλη το φθινοπωρινό σκηνικό με νεφώσεις και μπόρες στα βόρεια και δυτικά. Παρά την αστάθεια, τα νέα για την κατάσταση του εδάφους είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, καθώς τα δεδομένα της υπηρεσίας Copernicus δείχνουν ότι η μάχη με την ξηρασία κερδίζεται σε μεγάλο βαθμό. Οι βροχοπτώσεις του τελευταίου μήνα, με αποκορύφωμα την κακοκαιρία “Erminio”, λειτούργησαν ευεργετικά, γεμίζοντας τις «αποθήκες» υγρασίας του υπεδάφους και ανατρέποντας την αρνητική εικόνα που είχε διαμορφωθεί τον Μάρτιο.

Η ανάλυση της ξηρασίας βασίζεται στον κανονικοποιημένο δείκτη υγρασίας εδάφους (SSMI), ο
οποίος εξετάζει δύο διαφορετικά επίπεδα. Το επιφανειακό στρώμα, σε βάθος 7 έως 28 εκατοστών, αντιδρά άμεσα στις τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες και πλέον εμφανίζει σημαντικό πλεόνασμα υγρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ακόμη πιο κρίσιμη είναι η κατάσταση στο βαθύτερο στρώμα, από 28 έως 100 εκατοστά, το οποίο αντικατοπτρίζει τις συνθήκες των τελευταίων μηνών και έχει μεγαλύτερη αδράνεια. Παρά την αργή του φύση, η πρόσφατη κακοκαιρία προκάλεσε μια απότομη και εντυπωσιακή μετάβαση από συνθήκες ξηρασίας σε συνθήκες πλεονάσματος. Αυτή η «ένεση» υγρασίας στα βαθύτερα στρώματα είναι καθοριστική για τον υδροφόρο ορίζοντα, αν και ορισμένες περιοχές, όπως τμήματα της Ηπείρου και η ανατολική Κρήτη, παραμένουν ακόμα σε κατάσταση σχετικής ξηρασίας.

Για σήμερα Δευτέρα, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, εκτός από τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, θα σημειωθούν σκόρπια ψιλόβροχα στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, φτάνοντας τους 23 με 25 βαθμούς στη
Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 19 και 22 βαθμών Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, με τους ανέμους δυτικούς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 με 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με πιθανά ψιλόβροχα το μεσημέρι και μπόρες στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία στους 20 με 21 βαθμούς.

Και αύριο διατηρούνται πάνω κάτω οι ιδίες καιρικές συνθήκες με νεφώσεις βροχές και κάποιες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Από την Τετάρτη, το σκηνικό αλλάζει καθώς ψυχρές αέριες μάζες εισβάλλουν από τον Βορρά, φέρνοντας αξιόλογες βροχές αρχικά στα κεντρικά και βόρεια και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα, με την θερμοκρασία να πέφτει αισθητά κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Αυτές οι νέες βροχές αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα αποθέματα υγρασίας στο έδαφος, πριν το Σαββατοκύριακο μας επαναφέρει σταδιακά στην καλοκαιρία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos ke 44- new
aekOsfp1 (1)
netaniaxou 88- new
olympiakos-panigiriko
pope
Δείτε όλες τις ειδήσεις
syrigos portosalte (1)
lazaridis1
PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
laiki agora 66- new
Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

famellos ke 44- new
aekOsfp1 (1)
netaniaxou 88- new
1 / 3