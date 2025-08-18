search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

18.08.2025 23:39

Meteo: Πάνω από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν σήμερα – Πού θα βρέξει την Τρίτη

18.08.2025 23:39
keravnos

Τοπικές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα πλέον αξιόλογα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

H ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 18:00 της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί πάνω από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, οι 5.208 από τις οποίες ήταν στην ξηρά, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Ο καιρός την Τρίτη

Προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 18 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 33 και στην Κρήτη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στα νότια πελάγη και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και μετά το μεσημέρι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

