Λάρισα: Συνελήφθη 78χρονος που σκότωσε γάτο – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 78χρονου, που φέρεται να κλότσησε και να σκότωσε έναν γάτο στην Αγιά της Λάρισας, προχώρησε τη Δευτέρα η αστυνομία.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το choraagia.gr, o 78χρονος θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Λάρισας, ενώ ήδη του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από τον Νόμο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ.

