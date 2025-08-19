Λάρισα: Συνελήφθη 78χρονος που σκότωσε γάτο – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη σύλληψη ενός 78χρονου, που φέρεται να κλότσησε και να σκότωσε έναν γάτο στην Αγιά της Λάρισας, προχώρησε τη Δευτέρα η αστυνομία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το choraagia.gr, o 78χρονος θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Λάρισας, ενώ ήδη του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από τον Νόμο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ.
