Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Παράταση της επιδότησης στο diesel και τον Ιούνιο – Πυρά κατά Τσίπρα, Καρυστιανού και ΠΑΣΟΚ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την παράταση της επιδότησης του diesel κίνησης στην αντλία και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει σήμερα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, λοιπόν, ότι η επιδότηση στο diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, δίνοντας έμφαση στην πολιτική της καθημερινότητας που θέλει να προβάλλει η κυβέρνηση.
Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στα νέα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι «εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους».
Από τα πυρά του πρωθυπουργού δεν γλύτωσε ούτε το ΠΑΣΟΚ, καθώς σημείωσε ότι «θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης – παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας».
Ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας» προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο».
Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:
Διαβάστε επίσης:
Επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα για το 2015 στο «παρά πέντε» του νέου κόμματος
Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, καταλληλότερος ο Μητσοτάκης για το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί
Φλωρίδης για το επεισόδιο Μαρινάκη – Δημητριάδη: Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο – Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.