Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Παράταση της επιδότησης στο diesel και τον Ιούνιο – Πυρά κατά Τσίπρα, Καρυστιανού και ΠΑΣΟΚ

Την παράταση της επιδότησης του diesel κίνησης στην αντλία και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει σήμερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, λοιπόν, ότι η επιδότηση στο diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, δίνοντας έμφαση στην πολιτική της καθημερινότητας που θέλει να προβάλλει η κυβέρνηση.

Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στα νέα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι «εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους».

Από τα πυρά του πρωθυπουργού δεν γλύτωσε ούτε το ΠΑΣΟΚ, καθώς σημείωσε ότι «θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης – παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας».

Ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας» προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο».

Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970,

Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

Εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028 – 2034,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη του νομοσχεδίου για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης, τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών κινδύνων, την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2024/1619, 2024/2994, 2024/927 και 2023/2864 και την εφαρμογή των Κανονισμών 2023/2859 και 2023/2869,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό Χρήστο Δερμεντζόπουλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024), β) Σύσταση Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων,

Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο της Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος»,

Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

