Ανδρ. Παναγιωτόπουλος για πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»: «Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

«Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά εάν αυτό είναι αποτελεσματικό ΕΣΥ όπως έγραψε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή ανάρτησή του», δηλώνει ο βουλευτής Αχαϊας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με αφορμή το χθεσινό δημοσίευμα του topontiki.gr για την πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Αναλυτικά η δήλωση του τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Δεν πέρασαν παρά μόνο λίγες ώρες από την ανάρτηση του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και τους πανηγυρισμούς του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για τη δήθεν καλή κατάσταση του ΕΣΥ, για να επιβεβαιωθεί η ουσία της δήλωσης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου ότι οι άνθρωποι βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου.

Σε χθεσινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας topontiki.gr, αναφέρεται ότι σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, το πολύπαθο “Γ. Γεννηματάς”, το βράδυ της Κυριακής 17 Αυγούστου αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής στο χώρο των νοσηλευτών της καρδιολογικής, στο κτίριο 1, στον 2ο όροφος, που παραλίγο να τραυματίσει νοσηλεύτρια, πιθανόν λόγω διαρροής από τον επάνω όροφο.

Όπως πολύ σωστά τονίζεται στο δημοσίευμα της ιστοσελίδας, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι σε οκτώ ημέρες συνέβησαν τρία πολύ σοβαρά περιστατικά στο νοσοκομείο, τα δύο προηγούμενα με ασανσέρ και υπουργός και διοίκηση καταγγέλλουν τους συνδικαλιστές, ενώ η νοσηλεύτρια που κατήγγειλε τον εγκλωβισμό στο ασανσέρ τιμωρήθηκε με διακοπή της άδειάς της.

Εάν έτσι γίνεται πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό το ΕΣΥ, όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, τότε “η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά”»…

