ΑΘΛΗΤΙΚΑ

19.08.2025 17:51

Κρέμασε τα παπούτσια του στα 35 του ο Σωτήρης Νίνης – Το συγκινητικό «αντίο»

19.08.2025 17:51
sotiris ninis

Τέλος στην ποδοσφαιρική καριέρα του βάζει ο Σωτήρης Νίνης, στην ηλικία των 35 ετών, γεγονός που ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο Instagram.

O παλαιός παίκτης της Κηφισιάς σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, αναφέρεται στα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και στα όνειρα που είχε ως παιδί. 

Ακόμη αναφέρεται στο πώς ένιωσε όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μίλησε για τα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του καθώς και για όσα τον βοήθησαν να βρει τον εαυτό του στις δύσκολες περιόδους της ζωής του.

Δείτε το βίντεο:

