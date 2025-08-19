search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
19.08.2025 14:41

Παναθηναϊκός: Κοντά στη «βόμβα» με τον δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες

19.08.2025 14:41
Μια μεταγραφή που θα συζητηθεί – έστω και με τη μορφή δανεισμού- κυνηγάει ο Παναθηναϊκός, καθώς σύμφωνα με το SDNA είναι κοντά στο να καταλήξει σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του 28χρονου Ρενάτο Σάντσες.

Πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή που ανέδειξε ο Ρουί Βιτόρια στην Μπενφίκα και που το 2016 στο Euro που κατέκτησε η Πορτογαλία, είχε αναδειχθεί κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής.

Σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, εκτός του «τριφυλλιού» τον δανεισμό του θέλει και η Tράμπζονσπορ, ωστόσο φαβορί φέρεται να είναι το «τριφύλλι» στις διαπραγματεύσεις.

«Ο Ρενάτο Σάντσες είναι κοντά στο να συνεργαστεί και πάλι με τον Ρουί Βιτόρια. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τις οποίες επιβεβαίωσε η A Bola, ο Πορτογάλος μέσος ετοιμάζεται να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, τον οποίο προπονεί ο Ρούι Βιτόρια, με τη μορφή δανεισμού. Η Παρί Σεν Ζερμέν και ο ελληνικός σύλλογος οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που, εκτός απρόβλεπτων περιστάσεων, θα μεταφέρει τον Ρενάτο στην Αθήνα. Αυτή την Τρίτη, ο Πορτογάλος διεθνής είχε συνδεθεί με την τουρκική Τραμπζονσπόρ, αλλά ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε στο προσκήνιο και ο Ρενάτο αναμένεται να κατευθυνθεί στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες» αναφέρει η A Bola.

Ο 28χρονος μέσος επέστρεψε στο Παρίσι μετά από τον δανεισμό του στην Μπενφίκα την περασμένη σεζόν, αλλά δεν υπολογίζεται από την Παρί και αναζητά σύλλογο όπου θα παίξει δανεικός.

Επαιξε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, μετρώντας τρεις συμμετοχές κι ένα γκολ.

