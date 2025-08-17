search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 00:50
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2025 23:40

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε έως το 2028 ο Καλάμπρια – Τέλος και επίσημα ο Μαξίμοβιτς

17.08.2025 23:40
calabria

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και αποτελεί την έβδομη προσθήκη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με την απόκτηση του Καλάμπρια, το «τριφύλλι» εντάσσει στο δυναμικό του έναν ποδοσφαιριστή που έχει στην καριέρα του περίπου 250 παιχνίδια με τη φανέλα της Μίλαν, φορώντας και το περιβραχιόνιό της.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1996 στη Μπρέσια της Ιταλίας. Η ποδοσφαιρική της ζωή είναι συνυφασμένη με τη Μίλαν. Στην ακαδημία του κορυφαίου ιταλικού συλλόγου εντάχθηκε σε ηλικία 11 ετών. Λίγο μετά τα 18α γενέθλια του μπήκε στην πρώτη ομάδα και στα τέλη της σεζόν 2014-15 έκανε ντεμπούτο. Έκτοτε έγινε βασικός στην ομάδα του Μιλάνου και μάλιστα από το 2022 φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Στις αρχές του 2025 η αλλαγή προπονητή στη Μίλαν τον οδήγησε στην έξοδο μετά από σχεδόν 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Έφυγε από τη Μίλαν έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και δύο Super Cup. Ο Καλάμπρια δόθηκε δανεικός στη Μπολόνια, με την οποία πρόλαβε να κατακτήσει την Κύπελλο Ιταλίας, κερδίζοντας μάλιστα στον τελικό τη… Μίλαν (1-0). Έχει αγωνιστεί σε επτά (7) αγώνες της εθνικής Ιταλίας και σε όλες τις μικρότερες ηλικιακές εθνικές της χώρας του.

Τέλος ο Μαξίμοβιτς από τους «πράσινους»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στη σχετική ανακοίνωση, οι «πράσινοι» αναφέρουν: 

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Σέρβος μέσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Νεμάνια σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τους πέταξε έξω από το σπίτι στην τελευταία τους συνάντηση» – Το παρασκήνιο πίσω από την εισαγγελική εντολή

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν υπάρχει ωραιότερο τοπίο από την αγκαλιά που χωράει όλο τον κόσμο σου»

Οικογένεια Μαζωνάκη: «Αξία έχει η υγεία και η ζωή του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sinefa
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με αστάθεια μπαίνει η εβδομάδα – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

turkey fwtia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πυρκαγιά στη βορειοδυτική Τουρκία: Εκκενώθηκαν επτά χωριά, στη μάχη με τις φλόγες τουλάχιστον 1.300 πυροσβέστες (Videos)

trump zelenski 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αλάσκα, ο Λευκός Οίκος: Τα κορυφαία διπλωματικά στελέχη που θα συνοδέψουν τον Ζελένσκι στην συνάντηση με τον Τραμπ – Εκεί κρίνεται το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

calabria
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε έως το 2028 ο Καλάμπρια – Τέλος και επίσημα ο Μαξίμοβιτς

tel aviv protest
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τεράστια διαδήλωση ράπισμα σε Νετανιάχου για τη Γάζα – «Σταματήστε τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μολότοφ μέσα σε πιτσαρία – Φώναξαν: «θα καείτε όλοι» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη «τύφλα στο μεθύσι» ο αδερφός γνωστής παρουσιάστριας - Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 00:48
sinefa
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με αστάθεια μπαίνει η εβδομάδα – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

turkey fwtia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πυρκαγιά στη βορειοδυτική Τουρκία: Εκκενώθηκαν επτά χωριά, στη μάχη με τις φλόγες τουλάχιστον 1.300 πυροσβέστες (Videos)

trump zelenski 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αλάσκα, ο Λευκός Οίκος: Τα κορυφαία διπλωματικά στελέχη που θα συνοδέψουν τον Ζελένσκι στην συνάντηση με τον Τραμπ – Εκεί κρίνεται το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

1 / 3