Εδώ ο Γιάννης, εκεί ο Γιάννης, πουθενά ο Γιάννης! Η κατάσταση στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ θυμίζει «εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς;». Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες το Eurobasket ξεκινάει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακόμη δεν έχει παίξει λεπτό μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Αυτό που έχει συμβεί φέτος με τον σούπερ-σταρ των Μπακς δεν έχει προηγούμενο. Να έχουμε στο ρόστερ μας έναν από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου και να μην έχει παίξει ακόμη με την υπόλοιπη ομάδα. Τη στιγμή μάλιστα που ο Λούκα Ντόντσιτς παίζει κανονικά με τη Σλοβενία, ο Νίκολα Γιόκιτς με τη Σερβία, ο Βαλαντσιούνας με τη Λιθουανία, ο Γιαμπουσέλε με τη Γαλλία. Μόνο στην Ελλάδα περιμένουμε (διαχρονικά) τι θα γίνει με τον Γιάννη.

Σε μια εθνική που (και) φέτος κατεβαίνει με σοβαρές ελλείψεις και ίσως έχει πιο πολύ ανάγκη από ποτέ τον «Greek Freak». Πώς άραγε είναι δυνατόν να προλάβουν να «δέσουν» οι παίχτες μεταξύ τους μέσα σε 10 ημέρες, όταν ξέρουμε ότι άλλη ομάδα είμαστε με τον Γιάννη και άλλη χωρίς.

Καλά τα φιλικά προετοιμασίας που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα, καλές οι δηλώσεις και τα μεγάλα λόγια, αλλά πόσο ρεαλιστικά συμπεράσματα μπορεί να βγάλει ο coach Σπανούλης όταν λείπει ο πιο επιδραστικός παίκτης της ομάδας; Την ίδια στιγμή, ενώ θα έπρεπε να τον έχουν ήρεμο και να σκέφτεται μόνο το μπάσκετ, τον ενημερώνουν πως δεν μπορεί να αγωνιστεί στα φιλικά, ούτε καν να προπονηθεί με την ομάδα.

Παράλληλα, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε με βεβαιότητα πως ο Γιάννης θα παίξει στο τουρνουά «Ακρόπολις», όμως η συμμετοχή του μόνο δεδομένη δεν είναι. Σύμφωνα με πληροφορίες η συμμετοχή του στο Eurobasket δεν είναι ακόμη 100% σίγουρη!

Μπακς και ΕΟΚ έχουν την ευθύνη

Η Ομοσπονδία, αλλά και ο πρόεδρός της, κ. Βαγγέλης Λιόλιος, σε ασυνεννοησία με τους Μπακς έχουν… καταφέρει να δημιουργήσουν μια προβληματική κατάσταση. Από τη μία, οι Μπακς κωλυσιεργούν το θέμα της ασφάλειάς του και από την άλλη η ΕΟΚ με τους χειρισμούς της έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Οι Μπακς έχουν στρέψει την προσοχή τους στο να διατηρήσουν τον Γιάννη στο ρόστερ τους, μακριά από τις σειρήνες των trade που ακούγονται (ιδιαίτερα από τους Νικς), καθυστερούν την έγκριση της ασφαλιστικής κάλυψης ώστε να μπει κανονικά στις προπονήσεις, καθώς και στα παιχνίδια της Εθνικής.

Επιπλέον, στα «Ελάφια» επικρατεί έντονος εκνευρισμός για τους… χειρισμούς της ΕΟΚ, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για επιθετική και ερασιτεχνική συμπεριφορά από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Φαίνεται πως οι χειρισμοί της δεν ήταν και τόσο εύστοχοι, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις και να έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν.

Όπως και να έχει πρόκειται για μια υπόθεση που δημιουργεί προβλήματα στην προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας, ενώ ακόμη και αν λάβουμε υπόψη το πιο αισιόδοξο σενάριο είναι… ήδη αργά.

Αν ο Γιάννης παίξει στα εναπομείναντα φιλικά στις 20, 22 και 24 Αυγούστου απέναντι, κατά σειρά, σε Λετονία, Ιταλία, Γαλλία θα υπάρχει μια μικρή ελπίδα να… μπει στο κλίμα της Εθνικής. Αλλά και πάλι ΑΝ. Να σημειωθεί ότι ο Αντετοκούνμπο έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στις 30 Απριλίου.

Μιλάμε, δηλαδή, για έναν παίκτη που δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό και προκειμένου να τον βρει θα πρέπει να παίξει μετά από σχεδόν 3,5 μήνες «αποχής» 3 ματς σε 5 μέρες και στη συνέχεια από τις 28 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτέμβρη θα κληθεί να αγωνιστεί στα 5 ματς της πρώτης φάσης του Ευρωμπάσκετ.

Δηλαδή 8 ματς σε 16 μέρες! Το λες και εξαντλητικό. Και μιλάμε για έναν παίκτη που όπως είναι αναμενόμενο πρόκειται να πάρει πολλά λεπτά συμμετοχής και να επιβαρυνθεί λόγω της σκληρής αντιμετώπισης από τις αντίπαλες άμυνες που είναι δεδομένο ότι θα προσαρμοστούν πάνω του.

Πιθανή αναιτιολόγητη απουσία του Γιάννη θα προκαλέσει έντονους τριγμούς στην κοινή γνώμη, αλλά και στο εσωτερικό της ομάδας. Και όπως λένε όταν το γυαλί σπάσει, δύσκολα ξανακολλάει.

