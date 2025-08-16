Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στο Diamond League της Σιλεσίας – Ξεπέρασε ξανά τα 6 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε καλή εμφάνιση στο Diamond League στην Πολωνία, ξεπερνώντας τα 6 μέτρα για μια ακόμα φορά την φετινή σεζόν, δείχνοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Έλληνας επικοντιστής στο Diamond League της Σιλεσίας μπήκε αρκετά δυνατά στον αγώνα, ξεπερνώντας με άνεση τα 6 μέτρα για 10η φορά στην καριέρα του και κατέκτησε τη 2η θέση. Στην συνέχεια έμεινε με τον κορυφαίο αυτή την στιγμή στον κόσμου, Αρμάντ Ντουπλάντις, καθώς ήταν οι μοναδικοί που είχαν περάσει τα 6,00 μέτρα.

Ο “Manolo” επιχείρησε 3 φορές να περάσει τα 6.10, καθώς κυνηγούσε το πανελλήνιο ρεκόρ, μιας και το 6,08 είναι το δικό του ρεκόρ, όμως έριξε τον πήχη και τις τρεις φορές. Στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Σουηδός, ο οποίος έφτασε στα 6,10 μ. αλλά δεν κατάφερε να κάνει εκ νέου κάποιο ρεκόρ, αλλά συνέχισε το σερί νικών του.

