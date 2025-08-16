Παναθηναϊκός: Με φανέλα αφιερωμένη στον Κεμάλ έρχεται στο ΟΑΚΑ η Σάμσουνσπορ

Τη Σάμσουνσπορ θα πρέπει να αποκλείσει ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase του Europa League, με τις μεταξύ τους αναμετρήσεις να αποκτούν ιδιαίτερο βάρος και εκτός γηπέδου. Η ομάδα από τη Σαμψούντα φαίνεται πως επιχειρεί να δώσει έναν συμβολικό – ακόμη και πολιτικό – χαρακτήρα στα παιχνίδια με τους «πράσινους».

Σύμφωνα με τουρκικά ρεπορτάζ, η Σάμσουνσπορ σκοπεύει να παραταχθεί στο ματς του ΟΑΚΑ με τη δεύτερη εμφάνισή της, η οποία είναι αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ. Αν και η βασική της φανέλα είναι κόκκινη με λευκό, την Πέμπτη (21/8) αναμένεται να φορέσει την μπλε εμφάνιση.

📢 Samsunspor, Yunan takımı Panathinaikos ile oynayacağı maçta Atatürk detaylı mavi forması ile sahaya çıkacak. pic.twitter.com/IRBU9euoCx — Süper Lig Günlüğü (@superliggunluk) August 16, 2025

Το συγκεκριμένο σχέδιο παρουσιάστηκε ως εμπνευσμένο από το χρώμα της θάλασσας, με το φόντο να αποτυπώνει διακριτικά τα μάτια του Κεμάλ. Στο κάτω μέρος, ωστόσο, γίνονται αναφορές στην 19η Μαΐου 1919, ημερομηνία που στην Ελλάδα συνδέεται με τη Γενοκτονία των Ποντίων, καθώς τότε ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε ο διωγμός των Ελλήνων της περιοχής.

19 Mayıs 1919’da Karadeniz’in üzerinden ufka bakan o mavi gözlerden ilhamla… 🌊



Yeni formamız; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bakışındaki kararlılığı,⁰Karadeniz’in dalgalarındaki hırçınlığı

ve tekrar ayağa kalkan milettin ruhunu taşıyor…



Bu forma; Türkiye’nin… pic.twitter.com/fQwUYpcFgE — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) July 24, 2025

Η καμπάνια για τη φανέλα φέρει τον τίτλο «Yol Gosteren Bir Cift Goz», που σημαίνει: «Ένα ζευγάρι μάτια που δείχνει τον δρόμο».

