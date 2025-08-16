search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025
16.08.2025 16:20

Παναθηναϊκός: Με φανέλα αφιερωμένη στον Κεμάλ έρχεται στο ΟΑΚΑ η Σάμσουνσπορ

16.08.2025 16:20
kemal1

Τη Σάμσουνσπορ θα πρέπει να αποκλείσει ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase του Europa League, με τις μεταξύ τους αναμετρήσεις να αποκτούν ιδιαίτερο βάρος και εκτός γηπέδου. Η ομάδα από τη Σαμψούντα φαίνεται πως επιχειρεί να δώσει έναν συμβολικό – ακόμη και πολιτικό – χαρακτήρα στα παιχνίδια με τους «πράσινους».

Σύμφωνα με τουρκικά ρεπορτάζ, η Σάμσουνσπορ σκοπεύει να παραταχθεί στο ματς του ΟΑΚΑ με τη δεύτερη εμφάνισή της, η οποία είναι αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ. Αν και η βασική της φανέλα είναι κόκκινη με λευκό, την Πέμπτη (21/8) αναμένεται να φορέσει την μπλε εμφάνιση.

Το συγκεκριμένο σχέδιο παρουσιάστηκε ως εμπνευσμένο από το χρώμα της θάλασσας, με το φόντο να αποτυπώνει διακριτικά τα μάτια του Κεμάλ. Στο κάτω μέρος, ωστόσο, γίνονται αναφορές στην 19η Μαΐου 1919, ημερομηνία που στην Ελλάδα συνδέεται με τη Γενοκτονία των Ποντίων, καθώς τότε ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε ο διωγμός των Ελλήνων της περιοχής.

Η καμπάνια για τη φανέλα φέρει τον τίτλο «Yol Gosteren Bir Cift Goz», που σημαίνει: «Ένα ζευγάρι μάτια που δείχνει τον δρόμο».

