Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολούθησε την αποστολή της Εθνικής μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη και ήταν στο πλευρό της για το φιλικό με το Μαυροβούνιο στην PAOK Sports Arena.
Ο σούπερ σταρ των Μπακς πήρε τη θέση του δίπλα από τον πάγκο, μαζί με τον έτερο παίκτη που έμεινε εκτός δωδεκάδας, Αντώνη Καραγιαννίδη.
Ο «Greek Freak» αν όλα πάνε καλά θα κάνει την εμφάνισή του στα τελευταία φιλικά της ελληνικής ομάδας εν όψει Ευρωμπάσκετ, στις 20, 22 και 24 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.
