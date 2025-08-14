Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολούθησε την αποστολή της Εθνικής μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη και ήταν στο πλευρό της για το φιλικό με το Μαυροβούνιο στην PAOK Sports Arena.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς πήρε τη θέση του δίπλα από τον πάγκο, μαζί με τον έτερο παίκτη που έμεινε εκτός δωδεκάδας, Αντώνη Καραγιαννίδη.

Ο «Greek Freak» αν όλα πάνε καλά θα κάνει την εμφάνισή του στα τελευταία φιλικά της ελληνικής ομάδας εν όψει Ευρωμπάσκετ, στις 20, 22 και 24 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.

