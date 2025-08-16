Ξύλο, ένταση και κόκκινες κάρτες στο «φιλικό» του Ατρόμητου με τη Λάτσιο

Ξέφυγε η κατάσταση στο φιλικό παιχνίδι της Λάτσιο με τον Ατρόμητο στην Ιταλία.

Στην διάρκεια του πρώτου μέρους τα μαρκαρίσματα και από τις δύο ομάδες ήταν σκληρά. Ένα πάτημα του Γκεντουζί στον -πεσμένο στο έδαφος- Ουεντραόγκο οδήγησε σε σύρραξη στο 29′ και στον «κιτρινισμό» τους από τον διαιτητή.

Στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν οι προπονητές, Σάρι και Βόκολος για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά λίγο αργότερα, στο 31′, ο Μανσούρ μάρκαρε σκληρά τον Καστεγιάνος και έγινε η έκρηξη.

Οι δύο ποδοσφαιριστές ήρθαν στα χέρια ο διαιτητής τους απέβαλε και οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για να ηρεμήσουν αλλά έπεσε ξύλο και στη φυσούνα.

Οι ομάδες επέστρεψαν για να συνεχίσουν το… φιλικό.

