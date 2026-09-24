Στον Λευκό Οίκο ο Σι Τζινπίνγκ: «Έχουμε σφυρηλατήσει μια πραγματικά σπουδαία φιλία», λέει ο Τραμπ

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Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον Σι Τζινπίνγκ και την Πενγκ Λιγιουάν με στρατιωτική μπάντα και τις σημαίες και των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας έχουν προγραμματίσει να κάνουν δηλώσεις την Πέμπτη το πρωί στον Λευκό Οίκο και ξανά το βράδυ στο πλαίσιο κρατικού δείπνου.

🔴 LIVE: President Donald Trump and First Lady Melania Trump welcome Chinese President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan at the White House.https://t.co/SnrEwTHzVX — Visegrád 24 (@visegrad24) September 24, 2026

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι ίδιος και ο Κινέζος ηγέτης έχουν συναντηθεί σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Αλλά αυτή είναι στην πραγματικότητα η πρώτη φορά που οι δύο συναντιούνται κανονικά στον Λευκό Οίκο, σημείωσε ο Τραμπ.

«Έχουμε περάσει χρόνο μαζί σε όλο τον κόσμο», είπε.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, ο Σι και ο Τραμπ «έχουν σφυρηλατήσει μια φιλία, μια πραγματικά σπουδαία φιλία, στην πραγματικότητα».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι πολλά έχουν αλλάξει στον Λευκό Οίκο από τότε που ο Σι ήταν εκεί για τελευταία φορά για κρατική επίσκεψη που φιλοξενήθηκε από τον Ομπάμα – μια αναφορά στα έργα ανακαίνισης που έκανε.

Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει συνέντευξη Τύπου και δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ και ο Σι θα δεχτούν ερωτήσεις είτε από Αμερικανούς είτε από Κινέζους δημοσιογράφους.

Σε μια συνάντηση του 2015, ο Σι και ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής του Λευκού Οίκου. Στον Κήπο των Ρόδων, τον οποίο ο Τραμπ έχει έκτοτε μετατρέψει σε αίθριο, κάθε πρόεδρος έκανε εναρκτήριες δηλώσεις. Στη συνέχεια, ο καθένας απαντούσε σε μία ερώτηση από έναν Αμερικανό δημοσιογράφο και σε μία άλλη από έναν Κινέζο δημοσιογράφο, πριν απαντήσει σε πρόσθετες, ειδικές για κάθε χώρα ερωτήσεις.

Στη συνάντηση των δύο ηγετών κεντρικά θέματα στην ατζέντα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ θα τον συνοδεύσει στα Εθνικά Αρχεία την Παρασκευή, όπου θα δουν ιστορικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και του Συντάγματος των ΗΠΑ.

«Ο Πρόεδρος Σι και η κυρία Πενγκ φτάνουν σε μια σημαντική στιγμή για την Αμερική: την 250ή επέτειο από την ίδρυσή μας», είπε σε ομιλία του στον Λευκό Οίκο. «Αύριο, θα επισκεφθούμε τα Εθνικά Αρχεία για να δούμε μερικούς από τους μεγαλύτερους θησαυρούς αυτής της περήφανης ιστορίας».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η ομάδα θα δει επίσης αντικείμενα από παλαιότερες πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, αποκαλώντας τα μαρτυρία «της μακράς και αγαπημένης σχέσης, κάτι που είναι πραγματικά τόσο απίστευτο».

«Όπως οι πρόγονοί μας πέρασαν τον ωκεανό πριν από αιώνες για να κάνουν εμπόριο, να μάθουν και να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο, οι δύο χώρες μας κάνουν πραγματικά το ίδιο πράγμα και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό και για τη σχέση», είπε.

Διαδηλώσεις κατά την άφιξη Σι

Διαδηλωτές κατά και υπέρ του Πεκίνου συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο πριν από την άφιξη του Σι, σημειώνει το Associated Press.

«Κάτω ο Σι Τζινπίνγκ», φώναζαν όσοι καταδίκαζαν την βάναυση πολιτική του Πεκίνου στο Θιβέτ. Φώναξαν επίσης, «Ντροπή στον Σι Τζινπίνγκ».

Μια άλλη ομάδα έχει συγκεντρωθεί περίπου ένα τετράγωνο μακριά με πανό που καλωσορίζουν τον Κινέζο ηγέτη.

Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Σι πραγματοποιείται καθώς τα αμερικανικά δίκτυα μποϊκοτάρουν την κάλυψη του κοινού του Λευκού Οίκου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αφαίρεση των διαπιστευτηρίων από τον Τραμπ από τα MS Now, Politico και CNN.

Η Ιβάνκα Τραμπ παρούσα στην επίσημη επίσκεψη

Ο σύζυγός της είναι ο Τζάρεντ Κούσνερ, ένας από τους δύο κύριους διπλωματικούς απεσταλμένους του προέδρου. Η κόρη τους, Αραμπέλα, τραγούδησε για τον Σι όταν ο Κινέζος ηγέτης επισκέφθηκε το Μαρ-α-Λάγκο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Άλλοι παρόντες, σύμφωνα με το διάγραμμα καθισμάτων στο Grand Foyer, όπου ο Τραμπ και ο Σι εκφωνούν τις εναρκτήριες ομιλίες: ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ και ο Ντέιβιντ Πέρντιου, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα.