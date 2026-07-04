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04.07.2026 14:00

Ο Ντόκος (μας) κάνει… πλάκα

04.07.2026 14:00
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Το πραγματικό πρόβλημα με τον Θάνο Ντόκο, τον επονομαζόμενο και… Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού (οι λέξεις είναι πολλές φορές εξοντωτικές από μόνες τους) δεν είναι ότι έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ, που το έπαιζαν Ουκρανοί αξιωματούχοι και διαπραγματεύονταν μαζί του την παρουσία και δράση… drones στο Αιγαίο, αλλά και το προεκλογικό κλίμα στην Ελλάδα.

Το πραγματικό πρόβλημα με τον Θάνο Ντόκο είναι πως μας κάνει ο ίδιος κανονικότατα φάρσα! Σε όλους μας. Και πρώτα απ’ όλα στον πρωθυπουργό, όσο ο πρωθυπουργός επιμένει να τον κρατάει στη θέση του.

Διότι δεν είναι τόσο απίθανο να πέσει κανείς θύμα φάρσας. Το… «απίθανο» είναι που γυρίζει τα κανάλια ο Ντόκος και νομίζει ότι μπορεί (και ότι δίνει μάλιστα) πειστικές εξηγήσεις για τη φάρσα που υπέστη! Πιστεύει δηλαδή ότι μπορεί να εξηγήσει όντως για ποιο λόγο συζητούσε με αξιωματούχους της Ουκρανίας για το ότι έρχονται… εκλογές στην Ελλάδα και άρα το Κίεβο πρέπει να είναι προσεκτικό με τα «διαόλια» αυτά – τα drones ντε – και να μην τα αφήνουν αδέσποτα καθότι θα χαλάσουν το κλίμα που θέλει η κυβέρνηση ενόψει της κάλπης!

Είναι οι εμφανίσεις του αυτές στις τηλεοράσεις που κάνουν την τραγέλαφο της αρχικής φάρσας να μοιάζει ως το μικρότερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο είναι το πώς αντιλαμβάνεται γενικά τα πράγματα…

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