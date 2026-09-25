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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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25.09.2026 12:28

Ανασκευάζει ο Σχοινάς μετά το «άδειασμα» στους προκατόχους του – «Έφυγαν με το κεφάλι ψηλά, τα προβλήματα ξεκίνησαν πριν το 2019»

25.09.2026 12:28
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Ανασκευάζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, χθεσινές αναφορές του στη Βουλή που ουσιαστικά συνιστούσαν άδειασμα στους προκατόχους του στο υπουργείο για τα πεπραγμένα τους, ειδικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται πως μεταξύ άλλων είχε σημειώσει πως είναι «απλοϊκό» να του αποδίδονται προθέσεις ότι δρα ως «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εμένα ο ερχομός μου στο υπουργείο είναι η σελίδα του νέου κεφαλαίου» είπε χθες, καθώς και πως «αν όλα ήταν καλά δε θα ερχόμουνα». «Άρα» είχε πει απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση «το να μου λέτε σε πολιτικό επίπεδο ότι έρχομαι να καλύψω κάτι το οποίο έρχομαι να διορθώσω δε στέκει». 

Σήμερα, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ανέφερε πως η αναφορά τους στο «παλιό» ουσιαστικά παρέπεμπε στις διαχρονικές παθογένειες και όχι στους προκατόχους, τους οποίους τώρα επαίνεσε ότι ήταν αυτοί που αποκάλυψαν τις στρεβλώσεις. 

«Εγώ τα είπα και στην τελετή παράδοσης – παραλαβής», ανέφερε, «ότι και ήρθαν και φεύγουν με ψηλά το κεφάλιΔεν αφορά τους προκατόχους μου, το “παλιό” αφορά σε ένα σύστημα δεκαετιών. Μιλάμε για 45 χρόνια. Δεν τοποθετώ το παλιό στο ‘19-’26. Το ΠΑΣΟΚ δεν συνέβαλε στο στρεβλό σύστημα; Επι προκατόχων μου αποκαλύφθηκε το σύστημα!».

Μάλιστα ο Μαργαρίτης Σχοινάς, σημείωσε ότι τα είπε αυτά και στον Ανδρουλάκη με τον οποίο έτυχε χθες να συναντηθεί στο γήπεδο, στον αγώνα του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα, είχαν κοντραριστεί στη Βουλή για το άρθρο 74 και τα πεπραγμένα του υπουργείου Ανάπτυξης ωστόσο φαίνεται πως το γεγονός ότι στο γήπεδο βρέθηκαν σε διπλανές θέσεις έδωσε την ευκαιρία να τα πουν και σε πιο φιλικό τόνο.

«Εγώ το είπα και στον Ανδρουλάκη χθες στο γήπεδο» ανέφερε χαρακτηριστικά. “Καλά τα είπες για το μέλλον, αλλά υπάρχει και το παρελθόν”. Δεν ξεκίνησαν τα προβλήματα το ‘19.  Είναι διαχρονικό το πρόβλημα». 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 12:54
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