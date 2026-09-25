Θρίλερ στην Πλάκα μετά την έκρηξη: Έρευνες στα συντρίμμια για 5 αγνοούμενους

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στο σημείο όπου κατέρρευσε κτίριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, μετά την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν άνδρες της ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και ομάδες που χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων. Παράλληλα, έχουν μεταφερθεί μηχανήματα έργου, με στόχο την απομάκρυνση των συντριμμιών και τη διευκόλυνση των ερευνών.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναζητούνται πέντε άνθρωποι. Το κτίριο ήταν τριώροφο και το ισόγειο δεν χρησιμοποιούνταν ως κατοικία. Στον πρώτο όροφο λειτουργούσε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου είχε εγκατασταθεί οικογένεια τριών ατόμων από το εξωτερικό.

Παρότι η αναχώρησή τους ήταν προγραμματισμένη για τις 11:00, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν βρίσκονταν στο διαμέρισμα όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Μέχρι στιγμής, μάλιστα, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μεγάλη είναι παράλληλα η ανησυχία για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Όπως αναφέρουν συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής, ο ηλικιωμένος άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης.

Οι συγγενείς του ζευγαριού έχουν ενημερώσει τις Αρχές ότι δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Ως αποτέλεσμα, οι δύο ηλικιωμένοι συγκαταλέγονται στα άτομα που αναζητούνται στα συντρίμμια.

Η περιοχή γύρω από το κατεστραμμένο κτίριο παραμένει αποκλεισμένη, με ισχυρή αστυνομική παρουσία. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία εξετάζουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Αυτοψίες πραγματοποιούνται και στα γειτονικά κτίρια, καθώς αρκετές οικοδομές υπέστησαν ζημιές από το ισχυρό ωστικό κύμα.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν νωρίτερα τρία άτομα: μια ηλικιωμένη γυναίκα, η γυναίκα που τη φρόντιζε και ένας άνδρας που περνούσε από την περιοχή. Και οι τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Οι διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στα σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να βρίσκονται οι αγνοούμενοι. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την ασφαλή συνέχιση της επιχείρησης, ακόμη και η κατεδάφιση τμημάτων του κτιρίου που κρίνονται επικίνδυνα.

Η ένταση της έκρηξης – Το ωστικό κύμα ανασήκωσε αυτοκίνητο

Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τέτοιο ώστε ο κρότος να γίνει αντιληπτός σε μεγάλη απόσταση από την Πλάκα. Κάτοικοι σε αρκετές περιοχές της Αθήνας ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ιδιαίτερα δυνατό θόρυβο και αισθάνθηκαν έντονη δόνηση.

Τα πρώτα λεπτά επικράτησε αναστάτωση, καθώς αρκετοί κάτοικοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί. Ορισμένοι θεώρησαν ότι επρόκειτο για σεισμική δόνηση ή κεραυνό, ενώ άλλοι εκτίμησαν ότι είχε σημειωθεί έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Την ένταση του φαινομένου αποτυπώνουν οι ζημιές που καταγράφηκαν τόσο στο κτίριο που κατέρρευσε όσο και στις γύρω πολυκατοικίες και τα σταθμευμένα ή διερχόμενα οχήματα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία οδηγού που βρισκόταν στην οδό Λυσικράτους τη στιγμή της έκρηξης. Όπως περιγράφει, το αυτοκίνητό του ανασηκώθηκε από την πίεση του ωστικού κύματος. Σε κατάσταση πανικού προσπάθησε να βγει από το όχημα, όμως η πόρτα είχε μπλοκάρει λόγω της παραμόρφωσης και χρειάστηκε χρόνος μέχρι να καταφέρει να απεγκλωβιστεί.

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στον ακάλυπτο χώρο πίσω από το κτίριο, προς την οδό Γκούρα. Εκεί φαίνεται ότι εκτονώθηκε μέρος της ενέργειας της έκρηξης, με διαμερίσματα στην πίσω πλευρά γειτονικών οικοδομών να παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές.

Τζάμια θρυμματίστηκαν, κουφώματα υπέστησαν ζημιές, ενώ παραθυρόφυλλα και άλλα αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε γειτονικό κτίριο. Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε απόσταση από το σημείο της έκρηξης και μεσολαβούσαν άλλες οικοδομές, η ένταση του ωστικού κύματος προκάλεσε ζημιές στα τζάμια και στα αλουμινένια κουφώματα.

Το διαμέρισμα, ευτυχώς, ήταν άδειο εκείνη την ώρα. Νέα οικογένεια επρόκειτο να πραγματοποιήσει check-in λίγες ώρες αργότερα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με τις δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο να επικεντρώνουν την προσοχή τους στον εντοπισμό των πέντε ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η έκταση των ζημιών μαρτυρά την ένταση της έκρηξης. Αντικείμενα, τμήματα κουφωμάτων και παραθυρόφυλλα βρέθηκαν σε μεγάλη απόσταση από το κτίριο, ενώ ένα από αυτά κατέληξε ακόμη και πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

Την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν την επιχείρηση κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν παράλληλα να αποσαφηνίσουν τι προκάλεσε την έκρηξη και να διαπιστώσουν το ακριβές μέγεθος των ζημιών στην περιοχή.

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