O Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποθεώνει τη Σελίν Ντιόν: Έχω μείνει άφωνος μαζί της, τι ταλέντο

Takeaways by to pontiki AI Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή της Σελίν Ντιόν στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του παιδικού του βιβλίου με τίτλο «High In The Clouds».

Στην ταινία συμμετέχει ένα καστ αστέρων, μεταξύ των οποίων οι Χάνα Γουάντινγκχεμ, Ίντρις Έλμπα, Λάιονελ Ρίτσι, Τζίμι Φάλον και ο Ρίνγκο Σταρ.

Η ιστορία του έργου επικεντρώνεται σε έναν έφηβο σκίουρο που προσπαθεί να επαναφέρει τη μουσική, η οποία έχει απαγορευτεί από μια κουκουβάγια.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Τόνι Γκένκελ, βασιζόμενος στο σενάριο που συνέγραψε μαζί με τον Τζον Κρόκερ.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Καταγοητευμένος» δήλωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ από τη συμβολή της Σελίν Ντιόν στη μεταφορά του παιδικού του βιβλίου «High In The Clouds» στον κινηματογράφο, όπου συμμετέχει η τραγουδίστρια.

Το έργο βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και χρόνια, ενώ πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι θα συμμετάσχει καστ αστέρων, συμπεριλαμβανομένων των Σελίν Ντιόν, Χάνα Γουάντινγκχεμ, Ίντρις Έλμπα, Λάιονελ Ρίτσι, Τζίμι Φάλον και του μέλους των Beatles μαζί με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Ρίνγκο Σταρ.



Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τόνι Γκένκελ, ο οποίος διασκεύασε το σενάριο βασιζόμενος στο βιβλίο του ΜακΚάρτνεϊ, σε συνεργασία με τον Τζον Κρόκερ.

Η πλοκή ακολουθεί έναν έφηβο σκίουρο, τον Wirral, ο οποίος αγωνίζεται για να κάνει ξανά διαθέσιμη τη μουσική, αφού μια κουκουβάγια, η Gretsch, την έχει απαγορεύσει.



Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δημοσίευσε πρόσφατα στον λογαριασμό του στο Instagram μερικές φωτογραφίες του στο στούντιο ηχογράφησης μαζί με τη Σελίν Ντιόν.





«Ήταν υπέροχο να βλέπω την εκπληκτική αντίδραση του κόσμου στην επιστροφή της Σελίν στο Παρίσι», έγραψε στη λεζάντα, αναφερόμενος στις μεγαλειώδεις συναυλίες που έδωσε πρόσφατα η Καναδή τραγουδίστρια στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Υπάρχει τόση πολλή αγάπη για εκείνη εκεί έξω. Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχει στην ταινία μας, το “High In The Clouds”. Μόλις άκουσα μερικά από τα μέρη που ερμηνεύει και έχω μείνει άφωνος. Ουάου, τι ταλέντο! Είμαστε πολύ τυχεροί που την έχουμε στην ομάδα μας. Ανυπομονώ να το μοιραστούμε με τον κόσμο», σημείωσε ο Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης, ιδρυτικό μέλος των Beatles.





Το πρωτότυπο βιβλίο κυκλοφόρησε το 2005 και, το 2014, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε ότι ένα από τα «πρώτα στοιχεία» της ταινίας θα είναι η εμφάνιση μιας «γυναίκας ροκ σταρ που διοικεί αυτή την πόλη των ζώων» και την επόμενη χρονιά, επιβεβαίωσε ότι είχε ηχογραφήσει ένα πρωτότυπο τραγούδι για το εγχείρημα μαζί με τη Lady Gaga.

Διαβάστε επίσης:

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι συγκλονισμένος από τον θάνατό του – Ο Ραντ Γκέρμπερ είναι ο καλύτερός του φίλος»

Αγωγή Κιμούλη κατά Ζέτας Δούκα, Δώρας Χρυσικού και Νίκου Ψαρρά: Ζητά 700.000 ευρώ για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση

Τζιμ Κάρεϊ: Παντρεύτηκε για τρίτη φορά – Οι δυο προηγούμενοι γάμοι του ηθοποιού και οι σχέσεις της ζωής του











