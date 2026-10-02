Θεσσαλονίκη: 18χρονος μπήκε παράνομα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης – «Έγραψε» συνταγή για οπιούχο

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Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 18χρονος ο οποίος κατάφερε να εκδώσει παράνομα άυλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 18χρονος αφού απέκτησε με παράνομο τρόπο πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προχώρησε σε έκδοση άυλης συνταγής για οπιούχο φάρμακο χθες το απόγευμα.

Όταν μετέβη σε φαρμακείο, στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, για να εκτελέσει τη «συνταγή», οι υπάλληλοι ενημερώθηκαν από τον πραγματικό ασθενή για τον οποίο συνταγογραφήθηκε το σκεύασμα, καθώς του ήρθε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο.

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 18χρονο, από την κατοχή του οποίου κατασχέθηκε μπουκάλι που περιείχε οξυκωδόνη συνολικού βάρους 32 γραμμαρίων.

Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών/δεδομένων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

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