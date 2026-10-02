Επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών από τον Όλυμπο – Αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής

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Επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών από τον Όλυμπο καθώς εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Μέσω του ΓΕΕΘΑ κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο ώστε να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου.

Οι ανήλικοι αισθάνθηκαν ζάλη και αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετροστρούγκα με το ένα παιδί να εμφανίζει πιο σοβαρά συμπτώματα, ενώ έκαναν και εμετούς. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το Λιτόχωρο και μέλη της 2ης ΕΜΑΚ

Πρόκειται για έξι μαθητές ιδιωτικού σχολείου, ηλικίας 17 ετών, που είχαν μεταβεί στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Στο Κ.Υ του Λιτόχωρου είναι σε ετοιμότητα 4 ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τα παιδιά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

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