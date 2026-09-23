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23.09.2026 16:31

Άδωνις σε δημοσιογράφο όταν ρωτήθηκε για κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη: «Κάνατε κανένα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;» (Video)

23.09.2026 16:31
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Ξεπέρασε το μέτρο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιαδης, σχολιάζοντας στο Action 24, το σενάριο η Νέα Δημοκρατία να αναγκαστεί να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό.  

Ο δημοσιογράφος Νίκο Ελευθερόγλου αναλύοντας τα δημοσκοπικά ευρήματα, που δείχνουν ότι Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, αλλά χάνει την αυτοδυναμία, ρώτησε αν θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.

«Με άλλον πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση; Κάνει εκλογές, κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, έχει 28% έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της. Το ΠΑΣΟΚ 15% και λένε πάμε να κυβερνήσουμε», είπε ο δημοσιογράφος.

«Πιστεύετε ότι θα βρεθεί ένας από την ΚΟ της ΝΔ που θα πάει στον νικητή των εκλογών, στον Μητσοτάκη, και με 10-12 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο θα του πει: “Κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να ‘ρθω εγώ να κάνουμε συγκυβέρνηση;” και θα πει αυτός: “Τι καλή ιδέα έχεις ρε φίλε, φανταστική, πώς δεν το ‘χα σκεφτεί μόνος μου”. Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;», απάντησε ο υπουργός με εριστικό ύφος,

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο πάνελ τον εγκάλεσαν, λέγοντας «Κύριε Γεωργιάδη, κύριε υπουργέ».

Από την πλευρά του Ελευθερόγλου που ήταν ο αποδέκτης του απρεπούς σχολίου είπε, «Εγώ δεν καπνίζω, ούτε μπάφο ούτε τίποτε άλλο, δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική».

Ο Άδωνις Γεωργιαδης μάζεψε το σχόλιο του, «Πλάκα κάνω. Θέλω να εξηγήσω ότι αυτά που λέτε είναι εκτός πραγματικότητας».

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