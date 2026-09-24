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24.09.2026 20:49

Στροφή Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά βλέπει η Αθήνα – «Να χαμηλώσει η ένταση που δεν έχουμε ανεβάσει εμείς»

24.09.2026 20:49
mitsotakis erdogan

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Aνώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι «οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία, να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό, αυτή τη στιγμή, είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς».

Υπενθυμίζεται πως ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Turkish House στη Νέα Υόρκη, όπου ολοκλήρωσε τις παρεμβάσεις του στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ άλλων μίλησε και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή οποιουδήποτε άλλου γείτονά μας. Μπορεί να διεξαχθούν εκλογές στην Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει η αντιπολίτευση. Αυτές δεν είναι οι ανησυχίες μας. Η ανησυχία μας είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας, σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογική εκστρατεία. Βλέπουμε αυτές τις συζητήσεις από αυτή την οπτική γωνία. Εστιάζουμε στην δική μας ατζέντα και τώρα ασχολούμαστε με τις δικές μας υποθέσεις».

Μιλώντας για τα F-35 είπε πως «συζητήσαμε αυτό το θέμα και με τον κ. Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Επέδειξε θετική βούληση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Τώρα περιμένουμε αυτή η βούληση να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα βήματα. Συνεχίζουμε τις επαφές μας για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα επιτύχουμε αποτελέσματα.

Η διμερής μας σχέση με τον κ. Τραμπ έχει επίσης δώσει ώθηση στις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει προχωρήσει σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ και θα επιτύχουμε ακόμη υψηλότερους στόχους. Φυσικά, η εγχώρια αμυντική μας βιομηχανία είναι πολύ, πολύ σημαντική για εμάς. Θέλουμε να παράγουμε τα δικά μας μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αεράμυνας και δυνατότητες αμυντικής βιομηχανίας, ξεκινώντας από το KAAN. Εν τω μεταξύ, είχαμε και μια συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Τα βήματά μας και η εργασία μας στο θέμα του Eurofighter συνεχίζονται και με αυτούς. Η Τουρκία έχει ανάγκες ασφάλειας, άμυνας και στρατηγικούς στόχους. Θα εργαστούμε για την επίτευξη των στόχων μας και, αν θέλει ο Θεός, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω.

«Η διαδικασία προχωρά και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον», κατέληξε ο Ερντογάν.

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 21:07
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