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24.09.2026 14:48

Άλλα έξι βραβεία για τη Eurolife FFH και τη δέσμευσή της απέναντι στην υπογεννητικότητα και τη στήριξη της οικογένειας

24.09.2026 14:48
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  • Η εταιρεία απέσπασε 4 Gold, 1 Silver και 1 Bronze βραβείο στα Hellenic Responsible Business Awards για την κοινή της δράση με την HOPEgenesis

Με έξι διακρίσεις συνολικά βραβεύτηκε η Eurolife FFH στα Hellenic Responsible Business Awards, για τη συνεργασία της με τη HOPEgenesis με στόχο την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη των οικογενειών σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Η εταιρεία απέσπασε 4 Gold, 1 Silver και 1 Bronze βραβείο, λαμβάνοντας διακρίσεις σε έξι διαφορετικές κατηγορίες που αναδεικνύουν τη σημασία της εταιρικής υπευθυνότητας και της κοινωνικής προσφοράς, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη ως στρατηγική προτεραιότητα. Οι έξι διακρίσεις στα Hellenic Responsible Business Awards έρχονται να προστεθούν σε ένα σύνολο βραβεύσεων που έχει ήδη αποσπάσει η Eurolife FFH για την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας τη συνεπή προσπάθεια της εταιρείας και της HOPEgenesis να δημιουργήσουν ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να αποτελεί καταλύτη για θετική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων, κάτι που φιλοδοξεί να κάνει τόσο μέσα από τα ασφαλιστικά της προϊόντα όσο και μέσα από σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες. Από το 2019, η εταιρεία συνεργάζεται με τη HOPEgenesis, στηρίζοντας έμπρακτα οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της υπογεννητικότητας στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Eurolife FFH έχει υιοθετήσει συνολικά 12 περιοχές της χώρας, όπου παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ζευγάρια που επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια αλλά διστάζουν, καθώς δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη μακροχρόνια δέσμευση να δημιουργήσει από έναν παιδικό σταθμό – τον πρώτο σε κάθε σημείο – και στις 12 υιοθετημένες περιοχές.

Μέσα από το πρόγραμμα έχουν γεννηθεί μέχρι στιγμής 298 παιδιά, άλλες 28 γεννήσεις αναμένονται και συνολικά 319 οικογένειες έχουν ωφεληθεί. Επιπλέον, 6 παιδικοί σταθμοί έχουν παραδοθεί στις τοπικές κοινωνίες και συνεχίζονται οι εργασίες για τους υπόλοιπους.

Αναλυτικά τα βραβεία που απέσπασε η Eurolife FFH είναι:

  • 1 Gold στην κατηγορία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ESG / ΜμΕ Επιχείρηση»
  • 1 ​ Gold στην κατηγορία «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / Συνεργασία Επιχείρησης & Τοπικής Κοινότητας/Κράτους»
  • 1 Gold στην κατηγορία «PURPOSE / Τραπεζικός, Ασφαλιστικός τομέας»
  • 1 Gold στην κατηγορία «Ομάδα CSR»
  • 1 Silver στην κατηγορία «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / Συνεργασία Επιχείρησης & ΜΚΟ».
  • 1 Bronze στην κατηγορία «Στρατηγική ESG».
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