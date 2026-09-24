ΕΛΑΣ: Πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη των Συντονιστικών Επιτροπών ΕΛ.Α.Σ. με τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη – 10 εξορμήσεις Τσίπρα ως τις γιορτές (Video)

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Μετά την συγκρότηση των Συντονιστικών Επιτροπών της ΕΛΑΣ στις 59 εκλογικές περιφέρειες που ανακοινώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας, χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη τους τηλεδιάσκεψη υπό τον Γραμματέα του κόμματος Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Σύμφωνα με πηγές η διαδικτυακή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε «σε κλίμα ενθουσιασμού, ενότητας και πλήρους οργανωτικής ετοιμότητας».

Στη συνάντηση, που αποτέλεσε έναν ακόμη σταθμό στην πορεία του νεοσύστατου κόμματος, συμμετείχαν τα στελέχη που απαρτίζουν τη νέα οργανωτική δομή, δίνοντας το σύνθημα για την «άμεση, καθημερινή και νικηφόρα παρουσία της ΕΛ.Α.Σ. δίπλα στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Χατζηγιαννάκης: «Δε στήνουμε μια ομάδα στα χαρτιά, είμαστε μάχιμοι, σηκώνουμε τα μανίκια»

Απευθυνόμενος στα στελέχη του κόμματος, ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ. υπογράμμισε ότι η νέα οργανωτική αρχιτεκτονική δεν κατασκευάστηκε για να μείνει στα χαρτιά, αλλά για να αποτελέσει τον ζωντανό πυρήνα αλλαγής μέσα στους χώρους δουλειάς, τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τις γειτονιές. «Δεν στήνουμε μια ομάδα για τα χαρτιά. Στήνουμε μια δυναμική, μάχιμη ομάδα για να φέρουμε την αλλαγή και να κερδίσουμε τις εκλογές. Από αύριο, σηκώνουμε τα μανίκια. Η δουλειά ξεκίνησε!» είπε χαρακτηριστικά.

Στέλνοντας μήνυμα εγρήγορσης σημείωσε επιπλέον: «Από σήμερα έχουμε την ευθύνη. Στήσαμε μια ισχυρή, νέα οργανωτική δομή σε όλη τη χώρα και η δουλειά ξεκινάει τώρα. Δεν περιμένουμε τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουμε. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για τη μεγάλη εκλογική μάχη, χτίζοντας ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πολίτες από κάτω προς τα πάνω».

Οδικός χάρτης για τις επόμενες πρωτοβουλίες – Έρχονται εξορμήσεις Τσίπρα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης των επόμενων πρωτοβουλιών του κόμματος:

1.⁠ ⁠Συνεχείς εξορμήσεις σε όλη την επικράτεια: Από τα μέσα Οκτωβρίου ξεκινούν εξορμήσεις σε όλη τη χώρα. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην περιφέρεια, πραγματοποιώντας 9 έως 10 μεγάλες εξορμήσεις μέχρι τις γιορτές, εστιάζοντας στην ουσιαστική και συνεχή αλληλεπίδραση με τους πολίτες θέτοντας στο επίκεντρο τα τοπικά προβλήματα. Παράλληλα, αναπτύσσεται ειδικό, δυναμικό πρόγραμμα δράσεων για την Αττική.

2.⁠ ⁠Ισχυρό δίκτυο στελεχών στην πρώτη γραμμή:

•⁠ ⁠600 μέλη στις 59 Συντονιστικές Επιτροπές

•⁠ ⁠500 νέοι Τομεακοί Υπεύθυνοι (για τους 24 θεματικούς τομείς και τη Νεολαία), οι οποίοι θα οριστούν τον επόμενο μήνα.

•⁠ ⁠400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που εντάσσονται ενεργά στις τοπικές δράσεις.

3.⁠ ⁠Πρωταγωνιστικός ρόλος στη Νέα Γενιά: Σε κάθε Συντονιστική Επιτροπή ορίζεται υπεύθυνος Νεολαίας, δίνοντας ουσιαστικές ευθύνες και βήμα στη νέα γενιά.

4.⁠ ⁠Οργανωτικά δίκτυα σε κάθε Δήμο: Συγκροτούνται ζωντανά δίκτυα μελών σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα, συνδέοντας τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ. με τους φυσικούς τους χώρους δράσης.

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