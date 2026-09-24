Τσουνάμι η ενέργεια για πολίτες και κυβέρνηση – Στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής οι λιγοστές ελπίδες του Μαξίμου για «ρήτρα διαφυγής»

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Με τσουνάμι έτοιμο να πνίξει την κυβέρνηση μοιάζει η ακρίβεια στην ενέργεια, καθώς επηρεάζει καθοριστικά τις ζωές των ελληνικών νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προφανώς των συνταξιούχων, οι οποίοι βλέπουν τα χρήματά τους να εξανεμίζονται πριν καν μπει για τα καλά ο χειμώνας.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι στελέχη της Ν.Δ. σε κατ’ ίδιαν συζητήσεις εμφανίζονται να επιμένουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπρεπε να είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, καθώς ο χειμώνας προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολος.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται να επιχειρεί να προσδεθεί στο άρμα της Ε.Ε., καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν παρόμοια προβλήματα με την Ελλάδα, ωστόσο η χώρα μας βρίσκεται πολύ ψηλά στον κατάλογο με τις υψηλότερες τιμές στην ενέργεια, σύμφωνα με την Eurostat. Στη σύνοδο κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες αναμένεται να τεθούν υπό συζήτηση όλες οι προτάσεις προκειμένου να υπάρξει μία λύση που θα διευκολύνει την πλειοψηφία των χωρών.

Εκεί η ελληνική πλευρά αναμένεται πάντως να καταθέσει αίτημα για ενεργοποίηση «ρήτρας διαφυγής» από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να δημιουργηθεί περαιτέρω χώρος για εθνικές παρεμβάσεις και εν προκειμένω μία προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε να «τιθασευτούν» οι τιμές.

Από την άλλη χώρες όπως η Φινλανδία, η Δανία και η Ολλανδία βάζουν στο «τραπέζι» της Ε.Ε. θέμα επιβολής φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων ως μέτρο για να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο κίνησης (diesel).

Άκυρος ο προγραμματισμός

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούν το ταχύτερο δυνατόν μία λύση καθώς η ακρίβεια στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και η ραγδαία άνοδος της βενζίνης στην αντλία μπορούν να τινάξουν στον αέρα τον όποιον προγραμματισμό έχει κάνει η κυβέρνηση και να πάνε στο καλάθι των αχρήστων τα όσα ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται πάντως επιφυλακτικά σχετικά με την πορεία των συνομιλιών στις Βρυξέλλες, αφού, όπως λένε, εάν συνολικά οι Ευρωπαίοι δεν καταλήξουν σε κάποια λύση και η Αθήνα αναγκαστεί να δράσει μόνη της, τότε πρέπει είτε να περικόψει κάποια δαπάνη είτε να αυξήσει κάποιον άλλον φόρο.

Επιμένουν μάλιστα ότι είναι απαραίτητο το συντομότερο δυνατόν να βρεθεί κάποια λύση καθώς οι πολίτες δεν έχουν άλλες αντοχές στο θέμα της ακρίβειας. Το κλίμα αυτό άλλωστε καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με τους ψηφοφόρους να επιμένουν ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την τσέπη τους είναι πρώτα στις προτεραιότητές τους.

Ακροδεξιοί εφιάλτες

Ο προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο εντείνεται καθώς τα προβλήματα της ακρίβειας φαίνεται να ενισχύουν τις ακραίες δεξιές φωνές στη χώρα μας. Η επανεμφάνιση του Κασιδιάρη ήδη έχει δημιουργήσει μεγάλο προβληματισμό στο κυβερνών κόμμα, αν και κάποιοι – με μία σχετική επιπολαιότητα – θεωρούν ότι το κόμμα Κασιδιάρη μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα μόνο στον Αντώνη Σαμαρά.

Η αλήθεια είναι ότι η ισχυροποίηση της Ακροδεξιάς στη Γερμανία μέσα από την επικράτηση της AfD σε δύο τουλάχιστον κρατίδια έχει ανοίξει πολύ τη συζήτηση για την παρουσία των ακραίων, ναζιστικών και φασιστικών στοιχείων και τον κίνδυνο που υπάρχει να ενισχυθούν δραστικά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αρκετά κυβερνητικά στελέχη επιμένουν μάλιστα ότι, εάν η οικονομία, που είναι ένα από τα βασικά θέματα που στέλνουν τους πολίτες στις αντισυστημικές λύσεις, δεν πάει καλύτερα, τότε στις κάλπες θα υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις. Ταυτόχρονα μάλιστα επισημαίνουν ότι και η στάση πολλών κυβερνητικών στελεχών, τα οποία εμφανίζονται να λειτουργούν με αλαζονεία, επιβαρύνει την όλη κατάσταση.

Πυρά Ντόρας για αλαζονεία υπουργών

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ντόρα Μπακογιάννη άνοιξε μία πολύ σοβαρή συζήτηση για τα περιστατικά αλαζονείας μέσα στην κυβέρνηση δείχνοντας στην πραγματικότητα προς συγκεκριμένους υπουργούς, οι οποίοι με τη στάση τους προκαλούν το δημόσιο αίσθημα.

Κάποιοι από αυτούς, πέρα από το ότι επιδεικνύουν τον τρόπο ζωής τους, από το τι φοράνε μέχρι πού τρώνε, ειρωνεύονται τους πολίτες ή τους απαξιώνουν όταν αυτοί διεκδικούν καλύτερες συνθήκες ζωής. «Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν άμεσα» είπε η πρώην υπουργός στέλνοντας το μήνυμά της προς όλες τις πλευρές.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορίδης αλλά και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έσπευσαν να διαφωνήσουν με την Ντόρα Μπακογιάννη λέγοντας ότι δεν βλέπουν τέτοια φαινόμενα.

Η αναφορά πάντως της Μπακογιάννη έχει να κάνει και με το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της στάσης κάποιων κυβερνητικών στελεχών έχουν απομακρυνθεί πολλά στελέχη της παράταξης, τα οποία κατευθύνονται κυρίως προς το κόμμα Σαμαρά. Γαλάζια στελέχη που υιοθετούν την άποψη της πρώην υπουργού επιμένουν μάλιστα ότι αυτές τις συμπεριφορές θα τις πληρώσει πολύ ακριβά η Ν.Δ. στις εκλογές, καθώς οι πολίτες εμφανίζονται σε έναν μεγάλο βαθμό εξοργισμένοι από την αλαζονική συμπεριφορά κάποιων.

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