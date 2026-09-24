Τσουκαλάς κατά Τσίπρα: Κάνει αντιπολίτευση μόνο στο ΠΑΣΟΚ, τον ενδιαφέρει η δεύτερη θέση όχι να κερδίσει τη ΝΔ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα κριτική στον Αλέξη Τσίπρα έκανε ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή και την χθεσινή συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι ο «κ.Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Τον νοιάζει η δεύτερη θέση κι όχι να κερδίσει τη ΝΔ. Δεν υπάρχουν σενάρια για συγκυβέρνηση με το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει με αυτόν που θα προσαρμοστεί στο πρόγραμμά του».

Ερωτηθείς για ποιο λόγο θα μπορέσει ο κ. Ανδρουλάκης να καλύψει τώρα το κενό που δεν μπόρεσε να καλύψει τρία χρόνια, ο Κ. Τσουκαλάς απάντησε πως «τα κενά καλύπτονται στις κάλπες, δεν καλύπτονται στις δημοσκοπήσεις. Αν υπάρχει ένας Έλληνας που κατά τεκμήριο δεν μπορεί να νικήσει τον κ. Μητσοτάκη είναι ο κ. Τσίπρας, έχασε και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης».

Και συνέχισε: «Για να νικήσεις τη ΝΔ πρέπει να έχεις εναλλακτικό σχέδιο, ο κ. Τσίπρας χθες με αυτά που είπε για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό ότι δηλαδή διαφωνεί … αυτά ποιος τα λέει; Ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ χθες νόμιζα ότι ακούω τον Κ. Χατζηδάκη και τον Κ. Πιερρακάκη. Το 2023 η ελληνική οικονομία είχε πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο τότε ο κ. Τσίπρας δεσμευόταν για 13ο μισθό και 13η σύνταξη και για κατάργηση των αντεργατικών νομοθεσιών. Σήμερα που έχουμε πιο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο λόγω της υπερφορολόγησης λέει “δεν τα δίνω” αυτό είναι θέμα προτεραιοτήτων άρα δεν είναι σήμερα προτεραιότητά μου ο κόσμος της εργασίας, οι δανειολήπτες και οι μικρομεσαίοι».

Για το πρόσφατο σχόλιο Τσίπρα ότι η ΕΛΑΣ είναι «ήδη αντιπολίτευση», απάντησε πως «αντιπολίτευση είναι εκείνος που βάζει την ατζέντα, την ατζέντα την βάζει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά υπάρχει και θέμα προτεραιοτήτων, για εμάς είναι προτεραιότητα η κοινωνική πλειοψηφία δεν είναι τα ολιγοπώλια όπως είναι του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι αντίπαλός μας αλλά όπου συμφωνεί με την ΝΔ θα το αναδεικνύουμε».

Ο Κ. Τσουκαλάς άφησε αιχμές και για τις δηλώσεις Αυλωνίτη περί συνεργασιών. «Πρέπει να υπάρχει ενιαίος δημόσιος λόγος. …Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ καθαρή, δεν υπάρχουν σενάρια για συγκυβέρνηση με το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, αν δεν είσαι πρώτο κόμμα δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι ή θα είναι πρώτο κόμμα η ΝΔ και θα συγκυβερνήσει με Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Σαμαρά ή έναν από αυτούς, ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, ή στην πρώτη ή στην δεύτερη κάλπη ειδικά ένα δεύτερο ΠΑΣΟΚ με ισχυρό ποσοστό στην πρώτη κάλπη σίγουρα νικάει στη δεύτερη κάλπη τη ΝΔ και θα συγκυβερνήσει με αυτόν ο οποίος προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ».

Διαβάστε επίσης

Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης



Επίθεση Καρυστιανού στον Γεωργιάδη για την κβαντική ιατρική: «Τρικυμία εν κρανίω, δεν μπορώ να το σχολιάσω διαφορετικά»

Αυλωνίτης: Γιατί φέρνει σε δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ – Άνοιξε τη συζήτηση που ο Ανδρουλάκης θέλει να κλείσει