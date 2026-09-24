Μαργαρίτης Σχοινάς: Προανήγγειλε δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 μετά τα αντιπολιτευτικά πυρά

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Δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις στο επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο Μαργαρίτης Σχοινάς ώστε να μην παραμείνει «καμία σκιά» γύρω από την ρύθμιση, μετά τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν την εισαγωγή του άρθρου στο νομοσχέδιο τελευταία στιγμή εκτός διαβούλευσης και το συνέδεσαν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί νομιμοποίηση παράνομων ενισχύσεων της περιόδου 2018 – 2022.

Τις αιτιάσεις αυτές απέρριψε σήμερα από το βήμα της Βουλής και σε υψηλούς τόνους ο Μαργαρίτης Σχοινάς λέγοντας «δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν και δεν πρόκειται ποτέ να κάνω αυτά για τα οποία κατηγορήθηκα πριν από λίγο. Τελεία και παύλα».

Εξήγησε ωστόσο ότι το συγκεκριμένο άρθρο αφορά δηλώσεις της περιόδου 2018-2022 για εκτάσεις οι οποίες κατά τον χρόνο υποβολής τους ήταν πραγματικά επιλέξιμες και πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αλλά στη συνέχεια δημιουργήθηκαν προβλήματα μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Ο ίδιος επέμεινε ότι δεν μεταβάλλεται κανένας όρος επιλεξιμότητας και δεν νομιμοποιούνται ούτε μη δηλωμένες εκτάσεις ούτε περιπτώσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα. «Κανένας έλεγχος δεν σταματά και κανένας έλεγχος δεν επηρεάζεται», τόνισε, προσθέτοντας ότι όποιος έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες συνέπειες.

Ο υπουργός σημείωσε πως η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 παραγωγούς, τους οποίους, όπως είπε, η κυβέρνηση επιχειρεί να «βγάλει από ομηρία». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ήταν αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ. «Δεν υπάρχει τίποτα εικονικό, τίποτα για βοσκοτόπια. Ομηρία όμως υπάρχει για 50.000 ανθρώπους», ανέφερε.

Κατόπιν των αντιδράσεων, τόσο στην Επιτροπή αλλά και σήμερα στην Ολομέλεια, ο κ. Σχοινάς δήλωσε πρόθυμος να προχωρήσει σε δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις για να αποτυπωθεί ακόμη σαφέστερα στη διάταξη ότι η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές συνεχίζονται κανονικά.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε ευρύτερα στις ανάγκες του του πρωτογενούς τομέα, και συνέδεσε τις σχετικές προκλήσεις με την ευρύτερη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, προαναγγέλλοντας νέες «μάχες υπέρ των πολιτών» και μεγαλύτερη ένταση στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, με «περισσότερα εργαλεία και μεγαλύτερη δύναμη πυρός».

Εκτός από το άρθρο 74, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο συνολικό έργο του υπουργείου, λέγοντας μεταξύ άλλων πως αναζητά συναινέσεις και συνεννόηση και πως δεν είναι διατεθειμένος να συμπράξει «σε ένα παιχνίδι στείρων αντιπαραθέσεων, ούτε να συμβάλλω σε κύκλο τοξικότητας».

Αντιδράσεις κι επιφυλάξεις

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με τον Χρήστο Γιαννούλη και τον Δημήτρη Μάντζο να στρέφουν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για το επίμαχο άρθρο 74.

Ο Χρήστος Γιαννούλης σχολίασε ουσιαστικά πως αντί συγνώμης για το κυβερνητικό αποτύπωμα των τελευταίων επτάμισι ετών, ο υπουργός εκδήλωσε ένα «κρεσέντο οργής και αγανάκτησης» κι ενώ στο μεταξύ έχουν μεσολαβήσει γεγονότα που «δεν ωραιοποιούνται από μία καλή ομιλία», φέρνοντας στο επίκεντρο την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μην αναζητάτε συμψηφισμούς», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το άρθρο 74 εντάσσεται στις κινήσεις που η αντιπολίτευση θεωρεί προβληματικές. Παράλληλα, ερμήνευσε την προαναγγελία νομοτεχνικών βελτιώσεων από τον κ. Σχοινά ως παραδοχή ότι η αρχική διατύπωση της διάταξης ήταν προβληματική.

Ακολούθως ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε την τοποθέτηση του υπουργού όχι ομιλία αλλά «χρονοκάψουλα» των τελευταίων επτάμισι ετών και «ομολογία αποτυχίας». «Τα είπατε καλύτερα από εμάς», σχολίασε, παραπέμποντας στις αναφορές του κ. Σχοινά για προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος, συναντήσεις «σε σκοτεινά γραφεία» και αλληλομετακύλιση ευθυνών.

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 74, ο Δ. Μάντζος απάντησε στις κατηγορίες του υπουργού περί «δόλου» της αντιπολίτευσης για την εν λόγω διάταξη. «Πάει πολύ να ελέγχεται η αντιπολίτευση για δόλο», ανέφερε, θέτοντας το ερώτημα ποιος εισηγήθηκε την αρχική διατύπωση της διάταξης και υποστηρίζοντας ότι αυτή άφηνε ευρύτερα περιθώρια ερμηνειών. Επιπλέον, επέμεινε ότι η κριτική της αντιπολίτευσης δεν στρέφεται εναντίον των νόμιμων παραγωγών, αλλά αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι από τη ρύθμιση δεν θα επωφεληθούν όσοι εξαπάτησαν την ελληνική Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Μην ψάχνετε δόλο στην αντιπολίτευση. Ζητήστε και μία συγγνώμη από τους Έλληνες πολίτες» κατέληξε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, χαρακτήρισε την ομιλία του υπουργού «έκθεση ιδεών», με την οποία, υποστήριξε, επιχειρεί «να συγκαλύψει τον προσανατολισμό της κυβέρνησης και να εξωραΐσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε σχέση με το άρθρο 74 ο Νίκος Καραθανασόπουλος κράτησε επιφυλάξεις ακόμη και για τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που προανήγγειλε ο υπουργός. «Θα δούμε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις», είπε, εκτιμώντας ωστόσο ότι αυτές δεν αναιρούν από μόνες τους τις ενστάσεις για το καθεστώς που δημιουργεί η διάταξη και τον κίνδυνο να αφήνονται περιθώρια εκμετάλλευσής της από «έναν επιτήδειο».

Ο κ. Καραθανασόπουλος έθεσε παράλληλα το ερώτημα γιατί χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν οκτώ χρόνια προκειμένου να επιχειρηθεί τώρα το ξεκαθάρισμα της κατάστασης.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας διερωτήθηκε γιατί δεν ήρθε νωρίτερα ο υπουργός στη Βουλή για να μιλήσει. «Τώρα σκεφτήκατε ότι έπρεπε να έρθετε στη Βουλή να μιλήσετε» διερωτήθηκε. «Η Πλεύση Ελευθερίας δεν θα συναινέσει σε αυτή την συνέχεια με την διαφθορά» είπε μεταξύ άλλων. «Είστε σε πλήρη σύγχυση» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Επανερχόμενος ο Μαργαρίτης Σχοινάς αντέδρασε λέγοντας πως δεν θέλει να μπει στο «παιχνίδι της αντιπαράθεσης» και τόνισε «εμείς ψηφίσαμε την αναδιάρθρωση του συστήματος πληρωμών». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λόγο για «συσσώρευση παθογενειών από το 1981» που γιγαντώθηκαν. Είναι εθνικό καθήκον να έχουμε ένα γερό σανίδι που θα πατήσουμε τα επόμενα 40 χρόνια για διαφορετική και ισχυρή γεωργία» κατέληξε.

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