Θάνατος Μαζωνάκη: Το κοκτέιλ ουσιών που χορηγήθηκε στον τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση – Το μυστήριο με το αντίδοτο που δεν υπάρχει

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Την χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν υποβληθεί στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι επιβεβαίωσε η εργαζόμενη που κατέθεσε στον ανακριτή που ερευνά τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Η χορήγηση μέθης είναι παράνομη σε ιδιωτικά ιατρεία και προβλέπεται μόνο σε νοσοκομεία με την παρουσία αναισθησιολόγου, παρόλα αυτά η Ιωάννα Γάκα προχώρησε στη χορήγησή της στον τραγουδιστή και μετά έψαχνε πώς να τον… επαναφέρει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις καταθέσεις, στον Μαζωνάκη φέρεται να χορηγήθηκε μιδαζολάμη για μέθη και ακολούθως Anexate. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι, όταν ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του, ακούστηκε μέσα στο ιατρείο και η λέξη «προποφόλη».

Το είδος των ουσιών, οι ποσότητες και ο χρόνος χορήγησής τους μένουν να εξακριβωθούν. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένονται να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος τους, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Tι αποκαλύπτει το τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και μια ολιγόλεπτη, κατά τις πληροφορίες, επικοινωνία από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου με αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου. Η κλήση έγινε περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα που τηλεφώνησε φέρεται να είπε: «Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη. Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;». Πληροφορίες συνδέουν τη συζήτηση με τη μιδαζολάμη και αναφέρουν ότι στον τραγουδιστή είχε ήδη δοθεί Anexate, δηλαδή φλουμαζενίλη.

Η φλουμαζενίλη (Anexate) χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης των βενζοδιαζεπινών, στις οποίες ανήκει η μιδαζολάμη. Το τι ακριβώς χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και η χρονική σειρά των ενεργειών μέσα στο ιατρείο, παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.

Γιατί ακούστηκε η λέξη «προποφόλη»



Η αναφορά στην προποφόλη προσθέτει ένα ακόμη ερώτημα στην έρευνα: χορηγήθηκε πράγματι στον Γιώργο Μαζωνάκη ή απλώς αναφέρθηκε ως πιθανή ουσία μέσα στο ιατρείο;

Όπως μετέδωσε το MEGA, η διάκριση έχει σημασία, καθώς το Anexate (φλουμαζενίλη), που φέρεται να είχε ήδη χορηγηθεί, αναστρέφει τη δράση βενζοδιαζεπινών όπως η μιδαζολάμη, όχι της προποφόλης. Για την προποφόλη δεν υπάρχει αντίστοιχο ειδικό αντίδοτο.

«Μου ζήτησαν να ρωτήσω την αναισθησιολόγο αν έχει αντίδοτο η προποφόλη»

Μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, η 5η εργαζόμενη αφότου κατέθεσε περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όταν αντιλήφθηκαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ανταποκρίνεται. «Tο πρώτο τηλεφώνημα έγινε στις 16:10, 16:15 περίπου, σε μία αναισθησιολόγο γιατί μου ζήτησε η γιατρός να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η απάντηση της αναισθησιολόγου ήταν ότι δεν υπάρχει», είπε η 56χρονη νοσηλεύτρια.

Και συνέχισε: «Το μετέφερα στους γιατρούς. Το δεύτερο τηλεφώνημα έγινε στον κύριο από όπου είχαμε προμηθευτεί τον απινιδωτή. Γιατί δεν λειτουργεί ο απινιδωτής. Ο οποίος άνθρωπος μας εξήγησε γιατί έπρεπε να φορτίσει η μπαταρία κλπ. Αυτά τα τηλεφωνήματα έγιναν μετά τις 16:00 – 16:15. Η γιατρός μου ζήτησε αν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη».

«Εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά γύρω στις 16:00, μέχρι τότε όλα ήταν ήρεμα στο ιατρείο. Μετά από εκεί φώναξε πρώτα τον σύζυγό της. Το μόνο που θυμάμαι μετά δεν ξέρω αν είχε μπει κάποιο άλλο από τα κορίτσια, γιατί εγώ παρέμεινα σε άλλο δωμάτιο, είναι ότι υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση, ένας πανικός. Το τηλέφωνο που έκανα μετά, όταν γίνονται τέτοια τηλεφωνήματα λες κάτι τρέχει και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό, οπότε παγώσαμε όλοι», είπε.

Σχετικά με την χορήγηση μέθης, η ίδια συμπλήρωσε: «Δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Δεν κάνουν μέθη όσοι κάνουν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Μερικοί άνθρωποι, επειδή είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία, απλά κοιμόντουσαν. Τώρα αν γινόταν και κάτι άλλο, αυτό είναι θέμα της γιατρού».

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