Παράταση στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ το Σάββατο λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τις 02:10 το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:
Υπενθυμίζεται, πως το βράδυ του Σαββάτου υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να μετεπιβαστούν σε αυτές.
Διαβάστε επίσης:
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής στην ΕΟ Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας
Απίστευτο περιστατικό στο Νοσοκομείο Βόλου: «Ξέχασαν» χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή
Συνελήφθησαν οι «εισπράκτορες» συμμορίας που εξαπατούσε πολίτες – Προσποιούνταν «υπαλλήλους του ΟΤΕ»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.