Απίστευτο περιστατικό στο Νοσοκομείο Βόλου: «Ξέχασαν» χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή

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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το καλοκαίρι στο Νοσοκομείο Βόλου, όταν χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους «ξεχάστηκε» στο σώμα ηλικιωμένης γυναίκας μετά από επέμβαση, με συνέπεια να χρειαστεί δεύτερο χειρουργείο για την αφαίρεσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, η γυναίκα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ένα χειρουργικό εργαλείο παρέμεινε στο εσωτερικό του σώματός της.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η ασθενής, έχοντας ξεκινήσει τη διαδικασία αποθεραπείας, άρχισε να παρουσιάζει έντονους και αφόρητους πόνους. Η επιμονή των συμπτωμάτων οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος.

Η αποκάλυψη μέσα από τον απεικονιστικό έλεγχο

Η ασθενής υπεβλήθη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες έφεραν στο «φως» την αιτία των προβλημάτων. Στο εσωτερικό του σώματός της εντοπίστηκε το χειρουργικό εργαλείο που είχε παραμείνει εκεί από την προηγούμενη επέμβαση.

Η διαπίστωση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στο «Αχιλλοπούλειο». Οι γιατροί ενημέρωσαν τη γυναίκα ότι η αφαίρεση του αντικειμένου απαιτούσε νέα χειρουργική επέμβαση.

Το δεύτερο χειρουργείο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και το εργαλείο αφαιρέθηκε. Η ανάρρωση της ασθενούς ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, σχετικά γρήγορη.

Παρά την εξέλιξη αυτή, η ίδια έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί νομικά κατά των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του Νοσοκομείου.

ΕΔΕ για τις συνθήκες του περιστατικού

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στην ιατρική αντιμετώπιση του περιστατικού. Από τη στιγμή που η διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου ενημερώθηκε για όσα είχαν συμβεί, αποφασίστηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Αντικείμενο της ΕΔΕ είναι να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το χειρουργικό εργαλείο παρέμεινε στο σώμα της ασθενούς και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν υπηρεσιακές ευθύνες.

Η αρχική διοικητική έρευνα ολοκληρώθηκε, όμως ο διοικητής του «Αχιλλοπούλειου» έδωσε στη συνέχεια εντολή για συμπληρωματική διερεύνηση της υπόθεσης.

Κατά τις πληροφορίες του thenewspaper.gr, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή περισσότερων του ενός προσώπων. Ήδη τα πρόσωπα αυτά έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν εγγράφως τις απαντήσεις και τις θέσεις τους.

Ακολούθως θα αξιολογηθεί το σύνολο του υλικού που θα συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες, ποια πρόσωπα αφορούν και σε ποιον βαθμό. Παράλληλα, θα κριθεί εάν συντρέχει λόγος να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Τι προβλέπεται για τον έλεγχο των χειρουργικών εργαλείων

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τις διαδικασίες που προβλέπονται για την καταγραφή και τον έλεγχο του χειρουργικού υλικού πριν και μετά από κάθε επέμβαση.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα χειρουργεία είναι οργανωμένα σε συγκεκριμένα σετ και υπόκεινται σε καταμέτρηση και έλεγχο. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν ως στόχο να επιβεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης έχει καταγραφεί και ότι, μετά το τέλος της, βρίσκεται στο σύνολό του στη θέση του.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης αναζητείται, επομένως, η απάντηση στο πώς ένα εργαλείο μεγάλου μεγέθους παρέμεινε στο σώμα της γυναίκας, αλλά και σε ποιο σημείο της προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου δεν έγινε αντιληπτή η απουσία του.

Η συμπληρωματική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι τελικές διαπιστώσεις αναμένονται μετά την παραλαβή και την αξιολόγηση των έγγραφων εξηγήσεων των εμπλεκομένων.

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