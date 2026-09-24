Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής στην ΕΟ Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας

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Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος άνδρας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 24/9, στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, στο ύψος του Μαργαριτίου.
Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 24χρονος αναβάτης.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και ξεκίνησαν την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η Τροχαία έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα σύγκρουση.
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