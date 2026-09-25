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25.09.2026 08:15

Ηλιούπολη: Φωτιά σε σταθμευμένο ΙΧ – Ζημιές σε άλλα δύο αυτοκίνητα (video)

25.09.2026 08:15
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Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/9) στην Ηλιούπολη, καθώς ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:00, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν και σε δύο ακόμη οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στο αρχικό όχημα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά παρέμενε σταθμευμένο στο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια.

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