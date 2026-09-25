Σίσσυ Χρηστίδου για τα αρνητικά σχόλια: «Τα πρώτα χρόνια έκλαιγα, μετά κατάλαβα ότι δεν γίνεται να αρέσω σε όλους»

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Για την επαγγελματική της πορεία και τη νέα της πραγματικότητα στην καθημερινή ζώνη μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου με αφορμή την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, η παρουσιάστρια δηλώνει χαρούμενη με ό,τι επιλέγει να κάνει, επισημαίνοντας ότι λατρεύει τη δουλειά της.

Ωστόσο, φροντίζει να μην περνά στην προσωπική της ζωή θέματα που αφορούν στα επαγγελματικά είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά.

Όσο για την κρική που πολλές φορές μπορεί να είναι και αρνητική ακόμα και κακόβουλη, η Σίσσυ Χρηστίδου υπογραμμίζει ότι πλέον, δεν επηρεάζεται στο ελάχιστο συναισθηματικά, καθώς έχει αποδεχτεί πλήρως το γεγονός ότι δεν μπορεί όλοι να είναι αρεστοί σε όλους. Από κάποιους ανθρώπους, μάλιστα, των οποίων οι αξίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με τις δικές της, αυτό που θα την προβλημάτιζε, θα ήταν να την αποδεχτούν…

«Φυσικά, αφού αλλάζουμε όλοι μας, εξελισσόμαστε. Πολλά πράγματα που λέγαμε ή κάναμε πριν από δέκα χρόνια σήμερα είναι κοινωνικά αδιανόητα. Πολλές ανάγκες που είχαμε διαφοροποιήθηκαν, τα ενδιαφέροντα, οι γνώσεις, οι εμπειρίες μας. Το ίδιο ισχύει και για την τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση είναι η κοινωνία μας» είπε αρχικά.

«Κυρίως, προσπαθώ να μην παίρνω τίποτα σπίτι μου, ούτε τα θετικά ούτε τα αρνητικά. Θέλω η τηλεόραση να είναι η δουλειά μου αλλά, όσο κι αν την αγαπώ, δεν είναι όλη μου η ζωή. Τα πρώτα χρόνια στενοχωριόμουν, έκλαιγα, με έπιανε το παράπονο. Στην πορεία, όμως, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να αρέσω σε όλους. Ούτε σε εμένα αρέσουν όλοι. Δεν υφίσταται καθολική αποδοχή και αυτό είναι εντάξει. Και να σας πω και κάτι; Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων οι αξίες είναι τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες από τις δικές μου που η αποδοχή τους θα με προβλημάτιζε. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πάντα ευγνώμων απέναντι στην κριτική που γίνεται με καλή πρόθεση και ευγένεια. Αυτή η κριτική είναι οδηγός μου πολλές φορές» πρόσθεσε.

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