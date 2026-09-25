search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 11:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2026 10:06

Σίσσυ Χρηστίδου για τα αρνητικά σχόλια: «Τα πρώτα χρόνια έκλαιγα, μετά κατάλαβα ότι δεν γίνεται να αρέσω σε όλους»

25.09.2026 10:06
sissi-christidou-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για την επαγγελματική της πορεία και τη νέα της πραγματικότητα στην καθημερινή ζώνη μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου με αφορμή την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, η παρουσιάστρια δηλώνει χαρούμενη με ό,τι επιλέγει να κάνει, επισημαίνοντας ότι λατρεύει τη δουλειά της.

Ωστόσο, φροντίζει να μην περνά στην προσωπική της ζωή θέματα που αφορούν στα επαγγελματικά είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά.

Όσο για την κρική που πολλές φορές μπορεί να είναι και αρνητική ακόμα και κακόβουλη, η Σίσσυ Χρηστίδου υπογραμμίζει ότι πλέον, δεν επηρεάζεται στο ελάχιστο συναισθηματικά, καθώς έχει αποδεχτεί πλήρως το γεγονός ότι δεν μπορεί όλοι να είναι αρεστοί σε όλους. Από κάποιους ανθρώπους, μάλιστα, των οποίων οι αξίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με τις δικές της, αυτό που θα την προβλημάτιζε, θα ήταν να την αποδεχτούν…

«Φυσικά, αφού αλλάζουμε όλοι μας, εξελισσόμαστε. Πολλά πράγματα που λέγαμε ή κάναμε πριν από δέκα χρόνια σήμερα είναι κοινωνικά αδιανόητα. Πολλές ανάγκες που είχαμε διαφοροποιήθηκαν, τα ενδιαφέροντα, οι γνώσεις, οι εμπειρίες μας. Το ίδιο ισχύει και για την τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση είναι η κοινωνία μας» είπε αρχικά.

«Κυρίως, προσπαθώ να μην παίρνω τίποτα σπίτι μου, ούτε τα θετικά ούτε τα αρνητικά. Θέλω η τηλεόραση να είναι η δουλειά μου αλλά, όσο κι αν την αγαπώ, δεν είναι όλη μου η ζωή. Τα πρώτα χρόνια στενοχωριόμουν, έκλαιγα, με έπιανε το παράπονο. Στην πορεία, όμως, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να αρέσω σε όλους. Ούτε σε εμένα αρέσουν όλοι. Δεν υφίσταται καθολική αποδοχή και αυτό είναι εντάξει. Και να σας πω και κάτι; Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων οι αξίες είναι τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες από τις δικές μου που η αποδοχή τους θα με προβλημάτιζε. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πάντα ευγνώμων απέναντι στην κριτική που γίνεται με καλή πρόθεση και ευγένεια. Αυτή η κριτική είναι οδηγός μου πολλές φορές» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Η Μαριάνα Κατσιμίχα ερμηνεύει το «Ώρες Μικρές» του Μαζωνάκη και αποθεώνεται – «Μπράβο σου που τον τίμησες» (Video)

Σταύρος Φλώρος: «Δεν έλαβα την υποστήριξη που ήλπιζα» – Οι αιχμές για την παραγωγή του Survivor

Άννα Βίσση: Οι πρόβες στο ΟΑΚΑ λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lysikratous new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Θρίλερ στο κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους – Έρευνα για δύο αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη

trump-xi-syzygoi
ΚΟΣΜΟΣ

Τι βγήκε από τη συνάντηση Τραμπ και Σι στον Λευκό Οίκο – Το δείπνο, οι συμφωνίες και τα ανοιχτά μέτωπα

ANDROULAKIS_TSIPRAS_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ για την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά: Πώς το «εμείς ή κανείς» ανοίγει τη μετωπική Τσίπρα – Ανδρουλάκη, το δίπολο και το ρίσκο

touristes akropoli
TRAVEL

Πώς η αυξανόμενη ζέστη επηρεάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα – Τι λένε οι κριτικές από τους επισκέπτες

xardalias_salamina2
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περιφέρεια Αττικής: Ο Χαρδαλιάς υπέγραψε τη σύμβαση για τη νέα Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στη Σαλαμίνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

kausima_venzini
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για τον «γαλάζιο» βουλευτή που προτρέπει όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ

mazwnakis-32
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πάρτι στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή ετοιμάζουν θαυμαστές του στην Πάτρα

plaka kainourgio new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην Λυσικράτους από έκρηξη - Aπεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός - Χρυσοχοΐδης: «Δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 11:29
lysikratous new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Θρίλερ στο κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους – Έρευνα για δύο αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη

trump-xi-syzygoi
ΚΟΣΜΟΣ

Τι βγήκε από τη συνάντηση Τραμπ και Σι στον Λευκό Οίκο – Το δείπνο, οι συμφωνίες και τα ανοιχτά μέτωπα

ANDROULAKIS_TSIPRAS_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ για την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά: Πώς το «εμείς ή κανείς» ανοίγει τη μετωπική Τσίπρα – Ανδρουλάκη, το δίπολο και το ρίσκο

1 / 3