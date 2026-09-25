Ακριβότερη η καθημερινότητα για τα νοικοκυριά: Αυξήθηκαν πάνω από 1.000 ευρώ οι ετήσιες οικογενειακές δαπάνες το 2025 σε σχέση με το 2024

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη έβαλαν τα ελληνικά νοικοκυριά το 2025, καθώς οι συνολικές δαπάνες τους αυξήθηκαν αισθητά σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με την έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, η μέση ετήσια δαπάνη έφτασε τα 21.842,40 ευρώ, έναντι 20.694,48 ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 5,5%.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση αφορά βασικές ανάγκες της καθημερινότητας, με τα τρόφιμα και τα μη οινοπνευματώδη ποτά να απορροφούν το 20,4% του οικογενειακού προϋπολογισμού, ενώ ακολουθούν η στέγαση με 14,7% και οι μεταφορές με 13,6%.

Ανοδικά κινήθηκαν ιδιαίτερα οι δαπάνες για διαρκή αγαθά, στέγαση και εκπαίδευση. Στο καλάθι των τροφίμων, μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στον καφέ, το τσάι και το κακάο, το κρέας, τα ψάρια, τα γλυκαντικά και τα φρούτα, ενώ μειώθηκαν οι δαπάνες για έλαια και λίπη.

Την ίδια ώρα, το κόστος στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση, ειδικά για τους ενοικιαστές, οι οποίοι διαθέτουν κατά μέσο όρο το 23,4% του μηνιαίου προϋπολογισμού τους για τη στέγαση. Η εικόνα της ΕΛΣΤΑΤ αναδεικνύει έτσι μια καθημερινότητα όπου, παρά την αύξηση της συνολικής δαπάνης, οι οικογένειες εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στις βασικές ανάγκες.

Πού αυξήθηκαν τα έξοδα, οι διαφορές ανά περιοχή

Τη μεγαλύτερη θέση στον οικογενειακό προϋπολογισμό καταλαμβάνουν τα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά, στα οποία κατευθύνεται το 20,4% της συνολικής δαπάνης. Ακολουθούν η στέγαση με 14,7% και οι μεταφορές με 13,6%. Σε σχέση με το 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις δαπανών καταγράφηκαν στα διαρκή αγαθά, με 8,9%, στη στέγαση με 8,3% και στην εκπαίδευση με 8,2%.

Στο καλάθι των τροφίμων, οι καταναλωτές αύξησαν τη μέση μηνιαία δαπάνη τους κυρίως για καφέ, τσάι και κακάο κατά 11,9%, κρέας κατά 9,9%, ψάρια κατά 8%, ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι και σοκολάτα κατά 6,5%, φρούτα κατά 5,4% και γαλακτοκομικά και αυγά κατά 4,9%. Αντίθετα, μειώθηκε η δαπάνη για έλαια και λίπη κατά 11,2%.

Μεγάλες είναι και οι διαφορές ανάμεσα στις περιοχές. Τα νοικοκυριά στις αστικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 1.892,86 ευρώ τον μήνα, έναντι 1.386,11 ευρώ στις αγροτικές, δηλαδή 26,8% λιγότερα.

Σε επίπεδο περιφερειών, η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη, με 24.981,36 ευρώ, ενώ η Στερεά Ελλάδα τη χαμηλότερη, με 16.475,52 ευρώ. Παράλληλα, τα νοικοκυριά της Στερεάς Ελλάδας αύξησαν τις δαπάνες τους κατά 15,9% σε σχέση με το 2024, ενώ στην Κρήτη η αύξηση περιορίστηκε στο 1,8%.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη σύνθεση και την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού. Ένα ζευγάρι με δύο παιδιά έως 16 ετών δαπανά κατά μέσο όρο ποσό που αντιστοιχεί στο 149,8% της μέσης μηνιαίας δαπάνης, ενώ ένα μονομελές νοικοκυριό με μέλος ηλικίας 65 ετών και άνω στο 45,6%. Τα νοικοκυριά με υπεύθυνο ηλικίας 35-44 ετών εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δαπάνη, στο 133,3% του μέσου όρου, ενώ για τους ηλικίας 75 ετών και άνω το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 55,6%.

Η ανισότητα αποτυπώνεται και στις καταναλωτικές συνήθειες. Το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού δαπανά 5,78 φορές περισσότερα από το φτωχότερο 20%, ενώ τα φτωχότερα νοικοκυριά διαθέτουν το 31,9% του προϋπολογισμού τους σε τρόφιμα, έναντι 13,2% των πλουσιότερων. Επιπλέον, τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία διαθέτουν το 23,4% του μηνιαίου προϋπολογισμού τους για στέγαση, με το 17,3% να αφορά το ενοίκιο.

Σε επίπεδο κατανάλωσης, αυξήθηκαν οι ποσότητες αυγών κατά 11,8%, ελαιολάδου κατά 8,4%, οινοπνευματωδών ποτών κατά 6,5%, ρυζιού κατά 5,8% και ζυμαρικών κατά 2,7%. Παράλληλα, αυξήθηκε η κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 17,2%, υγραερίου κατά 15,2% και ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,3%.

Η έρευνα καταγράφει τέλος και την εικόνα του ελληνικού νοικοκυριού ως προς τον εξοπλισμό της κατοικίας. Το 96,4% διαθέτει κινητό τηλέφωνο, το 80,9% ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο και το 69,5% τουλάχιστον ένα ΙΧ. Το 78,9% χρησιμοποιεί κλιματιστικό για ψύξη, ενώ το 56,6% χρησιμοποιεί κεντρική θέρμανση ως κύρια πηγή θέρμανσης.

Παρά τις αυξημένες δαπάνες του 2025, η μέση ετήσια δαπάνη παραμένει κατά 12% χαμηλότερη από το επίπεδο του 2008.

Διαβάστε επίσης

Η Εφορία σηκώνει το βλέμμα στον ουρανό – Στο «ραντάρ» πτήσεις και ύποπτες διαδρομές

Επίδομα παιδιού: Στις 29/9 η πληρωμή της τέταρτης δόσης από τον ΟΠΕΚΑ – Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21 (video)

Αγοραστική δύναμη… υπό εξαφάνιση και ενοίκια-φωτιά: Το οικονομικό αδιέξοδο που διώχνει τους νέους από τη χώρα