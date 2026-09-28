Θάσος: Νεκρός 51χρονος Γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»

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Ένας 51χρονος άντρας, υπήκοος Γερμανίας, ανασύρθηκε χθες (27/9) χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή «Σαλιάρα»
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Σύμφωνα με τη λιμενική αρχή, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους και από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Θάσου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
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