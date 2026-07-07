Πούλησαν πάνω από 200.000 πλαστά… προφυλακτικά στην Ευρώπη -Εξαρθρώθηκε δίκτυο

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά πουλήθηκαν στην Ευρώπη με το όνομα και το λογότυπο γνωστού εμπορικού σήματος, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, OLAF.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, τα προϊόντα είχαν πωληθεί στην Ευρώπη ως προφυλακτικά γνωστής μάρκας, χρησιμοποιώντας παράνομα την ονομασία και το λογότυπό της.

Κατασχέσεις σε Ρουμανία, Σερβία και Ισπανία

Η OLAF, σε συνεργασία με εθνικές τελωνειακές αρχές, διαπίστωσε ότι τα πλαστά προφυλακτικά που κατασχέθηκαν σε Ρουμανία, Σερβία και Ισπανία προέρχονταν από τον ίδιο προμηθευτή στην Κίνα.

Με τη συνδρομή των κινεζικών αρχών, η ευρωπαϊκή υπηρεσία κατάφερε να εντοπίσει τον εξαγωγέα που πραγματοποιούσε τις αποστολές.

Τα δήλωναν ψευδώς ως παιχνίδια

Όπως αναφέρει η OLAF, τα εμπορεύματα δηλώνονταν ψευδώς ως παιχνίδια, προφανώς για να αποφεύγονται οι έλεγχοι των εθνικών αρχών.

Τα προφυλακτικά, ως ιατρικά προϊόντα, υπόκεινται στην Ευρώπη σε αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές, ακριβώς λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση τους.

Κίνδυνοι για την υγεία

Ο γενικός διευθυντής της OLAF, Πετρ Κλέμεντ, προειδοποίησε ότι τα πλαστά προφυλακτικά είναι επικίνδυνα, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε:

λοιμώξεις από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα,

ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη,

έκθεση σε τοξικές ουσίες.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που κρύβει η διακίνηση πλαστών ιατρικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

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