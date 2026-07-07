Πούλησαν πάνω από 200.000 πλαστά… προφυλακτικά στην Ευρώπη -Εξαρθρώθηκε δίκτυο

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Πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά πουλήθηκαν στην Ευρώπη με το όνομα και το λογότυπο γνωστού εμπορικού σήματος, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, OLAF.
Σύμφωνα με την υπηρεσία, τα προϊόντα είχαν πωληθεί στην Ευρώπη ως προφυλακτικά γνωστής μάρκας, χρησιμοποιώντας παράνομα την ονομασία και το λογότυπό της.
Η OLAF, σε συνεργασία με εθνικές τελωνειακές αρχές, διαπίστωσε ότι τα πλαστά προφυλακτικά που κατασχέθηκαν σε Ρουμανία, Σερβία και Ισπανία προέρχονταν από τον ίδιο προμηθευτή στην Κίνα.
Με τη συνδρομή των κινεζικών αρχών, η ευρωπαϊκή υπηρεσία κατάφερε να εντοπίσει τον εξαγωγέα που πραγματοποιούσε τις αποστολές.
Όπως αναφέρει η OLAF, τα εμπορεύματα δηλώνονταν ψευδώς ως παιχνίδια, προφανώς για να αποφεύγονται οι έλεγχοι των εθνικών αρχών.
Τα προφυλακτικά, ως ιατρικά προϊόντα, υπόκεινται στην Ευρώπη σε αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές, ακριβώς λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση τους.
Ο γενικός διευθυντής της OLAF, Πετρ Κλέμεντ, προειδοποίησε ότι τα πλαστά προφυλακτικά είναι επικίνδυνα, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε:
Η υπόθεση αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που κρύβει η διακίνηση πλαστών ιατρικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.
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